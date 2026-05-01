ジャネット・ジャクソンの日本ツアーに香取慎吾がゲスト出演 BE:FIRST、HANAに続き決定
ジャネット・ジャクソンが6月に開催する日本ツアーの神奈川・Kアリーナ横浜公演（6月13日）に、香取慎吾のゲスト出演が決定した。
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香取は同公演のオープニングアクトとして、約30分間のパフォーマンスを披露する予定。なお、6月14日の神奈川・Kアリーナ横浜公演にはBE:FIRST、6月17日の愛知・IGアリーナ公演にはHANAのゲスト出演が決まっている。
ジャネット・ジャクソンはこれまで世界で1億6000万枚以上のセールスを記録し、グラミー賞をはじめ数多くの音楽賞を受賞してきたポップミュージック界のレジェンド。今回の日本ツアーは、そのキャリアを象徴する代表曲と圧巻のダンスパフォーマンスで構成される予定。また、ポップミュージックの歴史と文化を象徴する「Jackson Family Tribute」特別演出の実施も決定している。
■『JANET JACKSON JAPAN 2026』日程
6月9日（火）：兵庫・GLION ARENA KOBE
6月13日（土）：神奈川・Kアリーナ横浜（スペシャルゲスト：香取慎吾）
6月14日（日）：神奈川・Kアリーナ横浜（スペシャルゲスト：BE:FIRST）
6月17日（水）：愛知・IGアリーナ（スペシャルゲスト：HANA）
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香取は同公演のオープニングアクトとして、約30分間のパフォーマンスを披露する予定。なお、6月14日の神奈川・Kアリーナ横浜公演にはBE:FIRST、6月17日の愛知・IGアリーナ公演にはHANAのゲスト出演が決まっている。
ジャネット・ジャクソンはこれまで世界で1億6000万枚以上のセールスを記録し、グラミー賞をはじめ数多くの音楽賞を受賞してきたポップミュージック界のレジェンド。今回の日本ツアーは、そのキャリアを象徴する代表曲と圧巻のダンスパフォーマンスで構成される予定。また、ポップミュージックの歴史と文化を象徴する「Jackson Family Tribute」特別演出の実施も決定している。
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6月14日（日）：神奈川・Kアリーナ横浜（スペシャルゲスト：BE:FIRST）
6月17日（水）：愛知・IGアリーナ（スペシャルゲスト：HANA）