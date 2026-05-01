細木数子さん娘・細木かおり、『地獄に堕ちるわよ』再現度への声に言及 戸田恵梨香の芝居に「驚いた場面も」
六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりが1日までに自身のXを更新。細木数子さんの半生を描くNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の反響について言及した。
【写真】雰囲気そのまま！細木数子さんを演じる戸田恵梨香
かおりは「戸田恵梨香さん『細すぎて似てない』という声もあるみたいですね。確かに体型の迫力はそうかもしれませんが」としつつ、「テレビでは映っていなかったような『ふとしたしぐさ』まで再現されていて、むしろ『なんでその癖知ってるの？』って驚いた場面も」と娘だからこそ驚いた、戸田の細かな芝居についてつづった。
本作は、独自に編み出した「六星占術」や「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの言葉で社会現象を巻き起こし、テレビや出版界で絶大な影響力を持った細木数子の“表と裏”に迫る人間ドラマ。戦後の貧困から夜の街で頭角を現し、「銀座の女王」と呼ばれるまでにのし上がった後、占い師として一世を風靡する一方で、さまざまな黒い噂にも包まれたその実像を描き出す。主人公・細木数子さんを演じる戸田は、17歳から67歳までを演じ切った。
【写真】雰囲気そのまま！細木数子さんを演じる戸田恵梨香
かおりは「戸田恵梨香さん『細すぎて似てない』という声もあるみたいですね。確かに体型の迫力はそうかもしれませんが」としつつ、「テレビでは映っていなかったような『ふとしたしぐさ』まで再現されていて、むしろ『なんでその癖知ってるの？』って驚いた場面も」と娘だからこそ驚いた、戸田の細かな芝居についてつづった。