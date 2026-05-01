ラッパー・シンガーのちゃんみなが、黒柳徹子の歌う『ハレンチ』に歓喜。「作曲してよかった！」と大喜びした。

【映像】黒柳の『ハレンチ』歌唱

ちゃんみなは、4月30日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。近年の大躍進を語るなかで、昨年の紅白歌合戦出場に言及した。

「本当に、私たち家族にとっても…。やっぱり私が音楽やるって言った時からずっと、ちょっと反対気味だったので」と胸の打ちを明かし「なので紅白に出たっていうのはすごい、やっぱりうちの家族にとってもすごく大きいことで…私も祖母に見せたいっていう気持ちはすごく大きくかったので。なんか個人的には、ああやって自分のスタイルの曲を自分のスタイルでやらせていただけて、すごく私の人生にとって意味があることだなぁと。音楽やってて良かったなぁって思う」と語った。

「NHKではあなたがやろうとしてることに反対しませんでした？」と話題になったパフォーマンスについて聞かれると、ちゃんみなは「本当快く、もう全然好きなことやってくださいって言ってくださって。何も変更なしに」と一言。

「じゃ、嬉しかったでしょう」と黒柳が尋ねると、「嬉しいとともに、なんかこう新しい扉を開けるんだなっていう。ちょっと、なんか緊張感はありましたね」と笑った。

今年28歳になるというちゃんみなに、黒柳は「すごいね。あれだけのことをやってて、そんなさ。お若いっていうのがびっくりします」と驚嘆。

ちゃんみなは「いえいえいえいえ。おかげさまで、本当に」と恐縮しつつ、「さっき、ここで…ご挨拶させていただいてる時に『ハレンチ』を徹子さんが歌ってらっしゃることに、私もう本当に衝撃受けちゃって」と語ると、黒柳はおもむろに「タラリラ、ララ、ラララ〜」と歌い出す。

「そうよ、これハレンチっていうの？」とノリノリで歌う黒柳に、ちゃんみなは目を見開き「あははははっ！」と爆笑するも「本当に！ 私、作曲して良かったーって思いました！」と大感激。

黒柳も大笑いしながら「そうですね。嬉しいじゃない、ちゃんみなさんがそうおっしゃってくださって」「歌いますよ。ララララ、タッタッ、タッタッタッ、ララララ」と続けると、ちゃんみなも嬉しそうに体を動かしながら「おーっ！」と手を叩きハイテンションに。

「あははははっ、凄い！嬉しい」と大喜びしながら、セッションを楽しんだ。

（『徹子の部屋』より）