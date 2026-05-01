ぬいの鬼門は「干す」にあり。大事なうちの子の顔とスタイルを守れ！

4,000匹以上のぬいぐるみと暮らす小説家・新井素子さんの日常がここに。「ぬい活」が一般化するはるか以前、「ぬい」という呼称を生み出し、社会からずっと変人扱いされてきた新井さん。「ぬいぐるみは生きている」と本気で確信し育んだ「ぬい」たちとの生活には、ただごとではない発見と幸せのヒントが詰まっていました。

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ぬいの鬼門「干す」

ぬいを、洗濯機で洗った場合。

いや、これ、絶対にやらないで欲しいことなんですが。

それでも、ぬいを洗濯機で洗ってしまった場合。

次に絶対にやっていけないのは……洗われてしまったぬいを……そのまま、干すこと、です。

これはねえ。

ぬいぐるみを洗濯機で洗ってしまうような普通のひとは、絶対にやっちゃうだろうと思うんだよね、私。

洗濯機で洗う。そしたら、洗われたものを、干す。

……いや、これ、普通。

どう考えても、普通のひとは、洗い終わったぬいを、次の工程として、干すよ……ねえ。

ですが、これ。

これだけは、絶対に、やってはいけません。

日常生活ではあんまり実感しないような気もしますが。実は、“水”というのは、とても重たいのです。

“絶対にお風呂にはいってはいけない”ぬいがいる



ちょっと話が変わるのですが、私は、自分の家を“本棚”として作りました。まあ、三万とか四万とか、そんな数の本がある家なので、普通の二階建ての家なんですが、重量鉄骨二階建ての家として。（本というものは、ある程度の数があると、物凄く重くなるので、普通の二階建ての家では、たとえ本棚が一階にあるとしても、この重量を支えるのは無理だと思ったので。実際、私が子供の頃住んでいた家は、昔ながらの日本家屋だったので……一階にあった私の部屋、私の本棚の重みだけで、五センチくらい、床が沈みました。多分、私の部屋の本の単位って、数千くらいのものだったのに。消しゴムを落した時、その消しゴムが、ころころころころ必ず同じ場所に転がっていってしまう部屋に住んでいるって……怖いよ、これ。）



その時私が参考にしたのは、モデルハウスとして、屋上にプールを作っている、二階建ての家。

これ、何かって言うと……水っていうのは、集まると本当に重いんです。その、もの凄く重たい“水”が、屋上にプールとしてある。ということは、この家は、この工法は、多分、“重いもの”を支えるのにかなり向いているのではないかと思って。（まあ、施工前には、いろいろとご相談させていただきましたが。）



後述しますが、私は、ぬいを絶対に洗濯機にいれないかわりに、ぬいと一緒にお風呂にはいっております。ですが、そんな私にも、“絶対に一緒にお風呂にはいってはいけない”ぬいさんがいます。それ……サイズ問題。

ある程度以上、大きいぬいとは、絶対に一緒にお風呂にはいってはいけない。

感覚として、私にはそれ、判っていました。



えーと、うちのわにぬいでは……“しろわに”さんとは、一緒にお風呂にはいることができる。けど、“しろわに”さん、ぎりぎりだな。

“しろわに”さんよりちょっと大きい“おおじろ”さんとは、一緒にお風呂にはいれない。

この辺、感覚ですので。何故かって言うのは説明が難しいんですが……でも、私には判ります。



“しろわに”さんとお風呂にはいったら、きっと“しろわに”さんは綺麗になる、だから、これは、“しろわに”さんにとって、いいこと。

でも、“おおじろ”さんとお風呂にはいってしまったら……“おおじろ”さんの命が危なくなる可能性、高そう。だから、絶対に私は、“おおじろ”さんと一緒にお風呂にはいってはいけない。

水を吸ってしまった末路

この辺は。ほんとに、理屈ではなく、それこそ、何十年もぬいと一緒に暮らしてきた、そんな私の“感覚”だとしか言えないので、説得力ゼロなんですが……。



私は、“しろわに”さんと一緒にお風呂にはいってもいい、でも、“おおじろ”さんは、駄目。同じく、“しろくま”さんは、ぎりぎりお風呂にはいってもいい、でも、ゴリラの“大ゴリ”さんは、“しろくま”さん程度のサイズなんだけれど、お風呂は駄目。鯨のポセイドンなんて、絶対一緒にお風呂にはいってはいけないんだけれど、長さ的には“ポセイドン”より長い錦蛇の“夢の介”は、お風呂ＯＫだよね。

これ。多分、容積……っていうか、内容物の総量の問題だと思うんです。

ぬいぐるみは、その内容物が“綿”であれ“ウレタン”であれ何であれ、まあ、濡らせば水を含むものなんです。

そして。繰り返し書きますが、水というのは、本当に重いんです。



だから、お風呂にはいったら水を含んでしまう“内容物”でできているぬいを、水に漬ける時、注意が必要です。何故って……洗った瞬間、そのぬい、容積によっては、洗った直後に無茶苦茶重くなってしまうからです。そして、あまりにもその子が重くなってしまうと……その……自重で、そのぬい、破けてしまう可能性がでてくるからです。（特に。お年を召したぬいは、絶対に危険。自重だけで簡単に破ける可能性があります。）

ぬいさんの顔が変わる

さて、ここまでくると、何となく判ってはいただけませんでしょうか。

洗ったぬいを、普通に干してはいけない理由。

はい。

洗われたぬいは、できるだけ水を絞ったとしても、（場合によっては危険だからやめて欲しいんだけれど）脱水機にかけたとしても、それでも、それまでにはなかった程の水を、体の中に含んでいるんです。



この状態で、ぬいを、普通に洗濯ばさみで挟んで干したら……。

干している間に、ぬいさんの内臓（というか、内容物）が、移動します。

結果として、ぬいさんの顔（と体形）がまったく変わってしまいます。

そしてこれは、乾いてしまった後では、ほぼ修復不可能です。

（私が昔読んだアイドルの方の本では、洗濯機から出た時のぬいぐるみの顔が違っていて、その方、一所懸命そのぬいの顔を直したっていう描写があったような気もするんですが……それって、まだ、そのぬいが“濡れていた”状態だから、できること、だったんですね。乾いてしまうと、これ、かなり、難儀です……。）



うちの母に、まったく勝手に洗濯機に突っ込まれてしまった、エッヘルさん、エッシュルさん、エッフルさん、エッスルさん、干された挙げ句にまったく違う顔と体形になってしまって……ごめん、なさい。ごめん、ねえ。）

「吊るす」以外の干し方は？

ところで。

ぬいを洗って（洗濯機以外の洗い方を、のちに書くつもりです、でも、その前に、洗ってしまったぬいの“干し方”をちょっと書いておいた方がいいのかなあって思いましたので、今、書いておきます）、その後、その子を洗濯ばさみに吊るす以外の干し方と言えば。



まず、乾いたタオルを広げます。（できれば複数枚。）

そして、その、乾いたタオルの上に、濡れているぬいを乗っけます。それも、できるだけ寝かせたポーズで。（わにぬいなんかは、もともと平たい奴が多いので、これ判りやすいんですが、立っているポーズのぬいは、なかなか難しいよね。そういう場合は、仰向けで寝かして。）

これ、だけ。

これは、この時のぬいの状態によるのですが、ぬいが濡れていれば、乾いたタオルの中に、どんどん水が染みてゆくでしょう。

その場合は、ぬいの下にあるタオルを、換えます。

これを繰り返します。



無茶苦茶時間がかかります。でも、ちゃんとぬいを干そうと思ったら、絶対に洗濯ばさみでぬいを吊るそうだなんて思わないでください。

下手すりゃ、数時間毎、何日か単位で、これ、繰り返すことになるんですが。（それでも、下になっている方に、ぬいの中身が移動してしまうので、時々ひっくり返します。）

でも、こういうやり方でぬいを干せば、ぬいの顔も体形も、大体、変わらなくて済むんじゃないかと思います。

（あと。これは私、やったことがないので、伝聞情報なんですが。コインランドリーで大型の乾燥機がある場合、棚乾燥がいいらしいです。でも、私は、個人的に、数時間毎にぬいさんの状態をみながら、「わあい、大分乾いてきたぞー、もうちょっとがんばれ」なんて話しかけながら、ぬいさんの下のタオルを換えるの、結構好きです。）





