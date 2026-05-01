休井美郷さんは5月1日、自身のXを更新。ヨーロッパ旅行中の様子をXで公開し、後ろに写り込んだ人々への配慮を求めるコメントが相次いでいます。（サムネイル画像出典：休井美郷さん公式Xより）

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Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヨーロッパ旅行中の様子を公開しました。

【写真】物議を醸している写真

「毎日2万歩以上歩いてる」

休井さんは「ヨーロッパにきてから毎日2万歩以上歩いてる。2日目から普通に全身筋肉痛。足痛い。湿布生活。歳感じてる。でも歩く。食べる」とつづり、写真を2枚載せています。1枚目は岩のアーチの前でポーズを取る休井さんの姿、2枚目はレストランで食事を楽しむ様子です。問題は2枚目。

背後に一般客と思われる2人が写っていることから、「一般の方にモザイクかけろよ。迷惑行為してるから後ろから睨まれてるんだろ」「ご自身の顔ばかり見てないで周りの人のことも見てください」「ウキウキしてしまうのは分かりますが、周りへの配慮は必要ですよ」「さすがに他人の顔にモザイク入れた方がいい　入れ忘れだとしたらすぐ消して修正したらいいと思う」などの声が相次いでいます。

別のパリショットも公開

同日の別投稿では「どこ見ても綺麗で感動する」と、食事を楽しむ姿やエッフェル塔の写真を載せている休井さん。優雅なひと時を過ごしていることが伝わってきます。ファンからは賛否があるようですが、今後何かしらの言及をするのか注視したいですね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)