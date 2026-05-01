「モザイク入れた方がいい」休井美郷、パリで撮影した写真が物議醸す「周りへの配慮は必要ですよ」
Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヨーロッパ旅行中の様子を公開しました。
【写真】物議を醸している写真
背後に一般客と思われる2人が写っていることから、「一般の方にモザイクかけろよ。迷惑行為してるから後ろから睨まれてるんだろ」「ご自身の顔ばかり見てないで周りの人のことも見てください」「ウキウキしてしまうのは分かりますが、周りへの配慮は必要ですよ」「さすがに他人の顔にモザイク入れた方がいい 入れ忘れだとしたらすぐ消して修正したらいいと思う」などの声が相次いでいます。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】物議を醸している写真
「毎日2万歩以上歩いてる」休井さんは「ヨーロッパにきてから毎日2万歩以上歩いてる。2日目から普通に全身筋肉痛。足痛い。湿布生活。歳感じてる。でも歩く。食べる」とつづり、写真を2枚載せています。1枚目は岩のアーチの前でポーズを取る休井さんの姿、2枚目はレストランで食事を楽しむ様子です。問題は2枚目。
別のパリショットも公開同日の別投稿では「どこ見ても綺麗で感動する」と、食事を楽しむ姿やエッフェル塔の写真を載せている休井さん。優雅なひと時を過ごしていることが伝わってきます。ファンからは賛否があるようですが、今後何かしらの言及をするのか注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)