春に行きたいと思う「京都府の旅行先」ランキング！ 2位「伏見稲荷大社」を抑えた1位は？【2026年調査】
柔らかな日差しが心地よく、屋外での散策やドライブが楽しい季節になりました。豊かな自然や異国情緒あふれる街並みなど、いま訪れたい魅力的なスポットが数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「京都府の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「暑くもなく寒くもなく行楽にぴったりの季節だから、外の観光にもピッタリで、散歩しながら楽しみたいと思ったから」（40代女性／神奈川県）、「たくさんの鳥居が並ぶ千本鳥居を歩いて、非現実的で幻想的な雰囲気を感じたい」（30代女性／鳥取県）、「春に行ってみたいから」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「暑くもなく寒くもなく行楽にぴったりの季節だから、外の観光にもピッタリで、散歩しながら楽しみたいと思ったから」（40代女性／神奈川県）、「桜がきれいだから」（30代女性／佐賀県）、「暖かくなったので歩くには良い季節、京都の歴史巡りをしてみたい」（40代男性／岩手県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「京都府の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伏見稲荷大社／31票2位は、朱色の「千本鳥居」が世界的に有名な「伏見稲荷大社」です。稲荷山の豊かな自然に囲まれた境内は、新緑が芽吹く春の時期にその美しさが一層際立ちます。鳥居が連なる神秘的な空間は写真映えも抜群で、心地よい春の風を感じながら、稲荷山を巡る「お山巡り」のハイキングを楽しむのもおすすめです。
回答者からは「暑くもなく寒くもなく行楽にぴったりの季節だから、外の観光にもピッタリで、散歩しながら楽しみたいと思ったから」（40代女性／神奈川県）、「たくさんの鳥居が並ぶ千本鳥居を歩いて、非現実的で幻想的な雰囲気を感じたい」（30代女性／鳥取県）、「春に行ってみたいから」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：二条城／32票1位は、世界遺産にも登録されている「二条城」でした。城内には約50品種・300本もの桜が植えられており、早咲きから遅咲きまで長期間お花見を楽しめるのが特徴。特に夜間のライトアップイベントは非常に人気があり、歴史的な建築物と最新のデジタルアート、そして美しい夜桜が融合した幻想的な世界を体験できます。
回答者からは「暑くもなく寒くもなく行楽にぴったりの季節だから、外の観光にもピッタリで、散歩しながら楽しみたいと思ったから」（40代女性／神奈川県）、「桜がきれいだから」（30代女性／佐賀県）、「暖かくなったので歩くには良い季節、京都の歴史巡りをしてみたい」（40代男性／岩手県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)