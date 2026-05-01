GWに疲れない休み方とは？「休みを無駄にした」罪悪感をなくす4箇条
身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第32回目は、「GWに疲れない休み方とは？『休みを無駄にした』罪悪感をなくす4箇条」についてです。（構成：野辺五月）
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前回「介護離職は「お勧めできない」 ３つの理由。現場のプロが教える、後悔しないための立ち回り方」はこちら
お休みを整えることに使う
Q：長期休暇になるとやりたいことがたくさんあります。でもゆっくり寝たい気持ちもあって、「どちらが正解」なんて考えてしまいます。疲れない休み方ってあるんでしょうか。なるべく「罪悪感のない休み方」を教えて下さい。
A：お休みを「整えることに使う」――ポイントはたった1つです。
せっかくの長期休暇、有効に使いたい気持ちは非常にわかります。普段おうちにいる方も、会社にいる方も、イレギュラーな休みをどう使えばいいか？ ポイントはたった1つ――「お休みを整えることに使う」。それだけです。
「疲れない」休み方には、「気疲れ」と「体の疲れ」の両方のケアが欠かせません。どちらか一方が欠けても、心は本当の意味で休まってはくれないものです。これを両立させるためには、「体と気持ちを整える」ための過ごし方が鍵となってきます。
休みというものは、始まればあっという間に過ぎ去ります。「今日はのんびり、ダラダラ過ごすぞ」と決めるのは大正解。けれど、目的もなくなんとなく流されてしまうと、休み明けに「もやもや」とした不安が募るばかり……。
そこで今回は、私たち大人の世代に今こそ必要な、【休息の取り方・整え方】を丁寧に紐解いていきたいと思います。
守りたい「整え方４箇条」１、規則正しい生活
休日でも守ってほしい、後に響かない生活のポイントは、ずばり「規則正しい生活」です。
多少の寝坊はいいとして、昼夜逆転してしまうとリズムを戻すのが一苦労。休み明けの自分がちょっと可哀想なことになってしまいます。
イメージ（写真提供：Photo AC）
ゆっくりでもいいので朝起きて日を浴び、夜寝る……此処（ここ）だけは守ってみてください。
食べる・寝る・風呂に入るなど、生活の最低限をリズムよく行うことは、その後にも非常によい影響を与えます。ポイントは【無理なく】ということ。体に聞いて、心地よいリズムで整えましょう。
２、日頃置き去りにしてきたこと
次にお勧めするのが、「日頃置き去りにしていること」に向き合うこと。
例えば、
・掃除、洗濯、衣替えなど日常のこと
・しなくちゃと思いつつ適当になってきた「やったほうがいいな」と思うこと
これらにトライしましょう。運動でも、読書でも構いません。
気にかかっていることは、心の中のゴミにもなります。
イメージ（写真提供：Photo AC）
「やろうやろう」と思って放置していた日常を片付ける――実はこれが、相談者さんの仰る「罪悪感のない休み」への近道だったりするのです。
でも何をしたいか分からない？ 何が置き去りになっているだろう？ そんなふうに不安に思った方は、次の項目（３）を見て下さい。
そこに、一番重要な「ご自分の整え方」のヒントがあります。
３、自分の気持ちと向き合おう
目まぐるしく始まる新学期・新生活……あるいは転居や新メンバーとの関わり合いなど、「春だからこその環境変化」で、自分のことをないがしろにしていませんか？
たっぷりと寝て体が軽くなれば、それで満足という方もいるでしょう。
でも、体は整っても、なかなか自分では気づけないうちに疲弊しているのが「感情」なのです。
「辛い」「悲しい」「苦しい」「イライラする」「なんかうまくいかない」というネガティブに対して、反省はいりません。ただ向き合うことで、ケアをしてあげましょう。
具体的には……
・何が嫌なのか、悲しいのか？
・どういうときにイライラするのか？
・何に上手くいかないと考えているのか？
・やらなきゃと焦ることは？ その理由は？
・自分の中の引っ掛かりって何だろう？
これらの気持ちを全て書き出してみましょう。
イメージ（写真提供：Photo AC）
頭の中に浮いてくるものをとめどなく書き出すのです。一度「ジャーナリング」のお話をしたことがありますが（おとなの相談室「ジャーナリング」の回）、春のお休みは、気持ちのリセットにもぴったりな時期。やりたいこと、仕事の不安、ちょっとした気がかり……紙に書き出してみましょう。
「書き出す」ことにはパワーがあります。
書いて認識をすることだけで、ふわっと重いものが消えることもあるのです。
ここで注意したいのは、携帯やパソコンなどのデジタル機器でやらないこと。
ジャーナリングでは、紙と、自分の手を使った方がいいと言われています。
４、余計な刺激はNG
休暇中はついつい本気で遊んでしまいがちですが、実は「余計な刺激をいれすぎる」のも貴方によくない影響を与えます。
例えば、
・SNSをずっとやっている
・ずっと会いたくない人と会う
・意味もなく予定を詰め込む
刺激を入れすぎないことは「疲れ」を生まないコツです。
イメージ（写真提供：Photo AC）
休むための休み、遊ぶための休みでバランスをとるのもいいでしょう。
その際も、遊び＝自分に心地いいことだと忘れずに。
自分自身が嬉しくなるようなこと、楽しくなるようなことをいっぱいやって、日ごろの自分をケアするのが大事なのです。それは単なる外部からの「刺激」ではなく、内側から湧き出す「ワクワク」や「喜び」に他なりません。
【まとめ】
がむしゃらに外に行く、人に会う、予定を入れる前に、自分に「好き」「心地よい」にも向き合う時間をたっぷりとれるようにしてみましょう。
自分をしっかりケアして、整えて。
そのうえで楽しい休日を過ごせば、長期休暇を終える頃には、むしろ自然とパワーが充電されているはずです。
よいGWをお過ごしください。