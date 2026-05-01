身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第32回目は、「GWに疲れない休み方とは？『休みを無駄にした』罪悪感をなくす4箇条」についてです。（構成：野辺五月）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

前回「介護離職は「お勧めできない」 ３つの理由。現場のプロが教える、後悔しないための立ち回り方」はこちら

お休みを整えることに使う

Q：長期休暇になるとやりたいことがたくさんあります。でもゆっくり寝たい気持ちもあって、「どちらが正解」なんて考えてしまいます。疲れない休み方ってあるんでしょうか。なるべく「罪悪感のない休み方」を教えて下さい。

A：お休みを「整えることに使う」――ポイントはたった1つです。

せっかくの長期休暇、有効に使いたい気持ちは非常にわかります。普段おうちにいる方も、会社にいる方も、イレギュラーな休みをどう使えばいいか？ ポイントはたった1つ――「お休みを整えることに使う」。それだけです。

「疲れない」休み方には、「気疲れ」と「体の疲れ」の両方のケアが欠かせません。どちらか一方が欠けても、心は本当の意味で休まってはくれないものです。これを両立させるためには、「体と気持ちを整える」ための過ごし方が鍵となってきます。

休みというものは、始まればあっという間に過ぎ去ります。「今日はのんびり、ダラダラ過ごすぞ」と決めるのは大正解。けれど、目的もなくなんとなく流されてしまうと、休み明けに「もやもや」とした不安が募るばかり……。

そこで今回は、私たち大人の世代に今こそ必要な、【休息の取り方・整え方】を丁寧に紐解いていきたいと思います。

守りたい「整え方４箇条」１、規則正しい生活

休日でも守ってほしい、後に響かない生活のポイントは、ずばり「規則正しい生活」です。

多少の寝坊はいいとして、昼夜逆転してしまうとリズムを戻すのが一苦労。休み明けの自分がちょっと可哀想なことになってしまいます。



イメージ（写真提供：Photo AC）

ゆっくりでもいいので朝起きて日を浴び、夜寝る……此処（ここ）だけは守ってみてください。

食べる・寝る・風呂に入るなど、生活の最低限をリズムよく行うことは、その後にも非常によい影響を与えます。ポイントは【無理なく】ということ。体に聞いて、心地よいリズムで整えましょう。

２、日頃置き去りにしてきたこと

次にお勧めするのが、「日頃置き去りにしていること」に向き合うこと。

例えば、

・掃除、洗濯、衣替えなど日常のこと

・しなくちゃと思いつつ適当になってきた「やったほうがいいな」と思うこと

これらにトライしましょう。運動でも、読書でも構いません。

気にかかっていることは、心の中のゴミにもなります。



イメージ（写真提供：Photo AC）

「やろうやろう」と思って放置していた日常を片付ける――実はこれが、相談者さんの仰る「罪悪感のない休み」への近道だったりするのです。

でも何をしたいか分からない？ 何が置き去りになっているだろう？ そんなふうに不安に思った方は、次の項目（３）を見て下さい。

そこに、一番重要な「ご自分の整え方」のヒントがあります。

３、自分の気持ちと向き合おう

目まぐるしく始まる新学期・新生活……あるいは転居や新メンバーとの関わり合いなど、「春だからこその環境変化」で、自分のことをないがしろにしていませんか？

たっぷりと寝て体が軽くなれば、それで満足という方もいるでしょう。

でも、体は整っても、なかなか自分では気づけないうちに疲弊しているのが「感情」なのです。

「辛い」「悲しい」「苦しい」「イライラする」「なんかうまくいかない」というネガティブに対して、反省はいりません。ただ向き合うことで、ケアをしてあげましょう。

具体的には……

・何が嫌なのか、悲しいのか？

・どういうときにイライラするのか？

・何に上手くいかないと考えているのか？

・やらなきゃと焦ることは？ その理由は？

・自分の中の引っ掛かりって何だろう？

これらの気持ちを全て書き出してみましょう。



イメージ（写真提供：Photo AC）

頭の中に浮いてくるものをとめどなく書き出すのです。一度「ジャーナリング」のお話をしたことがありますが（おとなの相談室「ジャーナリング」の回）、春のお休みは、気持ちのリセットにもぴったりな時期。やりたいこと、仕事の不安、ちょっとした気がかり……紙に書き出してみましょう。

「書き出す」ことにはパワーがあります。

書いて認識をすることだけで、ふわっと重いものが消えることもあるのです。

ここで注意したいのは、携帯やパソコンなどのデジタル機器でやらないこと。

ジャーナリングでは、紙と、自分の手を使った方がいいと言われています。

４、余計な刺激はNG

休暇中はついつい本気で遊んでしまいがちですが、実は「余計な刺激をいれすぎる」のも貴方によくない影響を与えます。

例えば、

・SNSをずっとやっている

・ずっと会いたくない人と会う

・意味もなく予定を詰め込む

刺激を入れすぎないことは「疲れ」を生まないコツです。



イメージ（写真提供：Photo AC）

休むための休み、遊ぶための休みでバランスをとるのもいいでしょう。

その際も、遊び＝自分に心地いいことだと忘れずに。

自分自身が嬉しくなるようなこと、楽しくなるようなことをいっぱいやって、日ごろの自分をケアするのが大事なのです。それは単なる外部からの「刺激」ではなく、内側から湧き出す「ワクワク」や「喜び」に他なりません。

【まとめ】

がむしゃらに外に行く、人に会う、予定を入れる前に、自分に「好き」「心地よい」にも向き合う時間をたっぷりとれるようにしてみましょう。

自分をしっかりケアして、整えて。

そのうえで楽しい休日を過ごせば、長期休暇を終える頃には、むしろ自然とパワーが充電されているはずです。

よいGWをお過ごしください。