モナキ、人気カプセルトイ「証明写真」に初登場！ 直筆サイン入りが当たる可能性も
話題沸騰中の純烈の弟分グループのモナキが、カプセルトイメーカー、奇人クラブが企画運営する話題のガチャ「証明写真」シリーズに初登場。5月2日（土）から全国の「ヴィレッジヴァンガード」約70店舗に設置される。
【写真】モナキ「証明写真」設置店舗一覧
■直筆サイン入りが当たるかも!?
自分の写真や犬の写真がガチャになる奇人クラブの人気カプセルトイ「証明写真」シリーズに今回モナキが登場。
デビュー曲のジャケット写真に、モナキ誕生につながる「酒井一圭プロデュース セカンドチャンスオーディション」へ応募した際の証明写真を使用したことから同社からオファーがあり、本企画が実現したという。
1人3種の合計12種類で、『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど【Aタイプ】』のジャケット写真に使用された、オーディション時の証明写真もラインナップに。
5月2日（土）から全国の「ヴィレッジヴァンガード」約70店舗に設置され、中にはメンバーによる直筆サインが入った証明写真もカプセルインされている。
【写真】モナキ「証明写真」設置店舗一覧
■直筆サイン入りが当たるかも!?
自分の写真や犬の写真がガチャになる奇人クラブの人気カプセルトイ「証明写真」シリーズに今回モナキが登場。
デビュー曲のジャケット写真に、モナキ誕生につながる「酒井一圭プロデュース セカンドチャンスオーディション」へ応募した際の証明写真を使用したことから同社からオファーがあり、本企画が実現したという。
1人3種の合計12種類で、『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど【Aタイプ】』のジャケット写真に使用された、オーディション時の証明写真もラインナップに。
5月2日（土）から全国の「ヴィレッジヴァンガード」約70店舗に設置され、中にはメンバーによる直筆サインが入った証明写真もカプセルインされている。