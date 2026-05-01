ディズニーストア、グーフィーの新コレクション発売！ 耳付きハットや大容量バックパックなど勢ぞろい
5月25日（月）のグーフィーの誕生日を前に、「ディズニーストア」では新コレクション「GOOFY FASHION 2026」を、5月8日（金）から、全国の店舗で発売。これに先駆け、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店および公式オンラインストアでは、5月5日（火）より順次先行発売される。
【写真】大容量サイズがうれしいバックパックも！ グーフィーの新商品一部詳細
■いつでもグーフィーと一緒！
今回登場する「GOOFY FASHION 2026」は、グリーンやオレンジなどの鮮やかなカラーを基調に、グーフィーの愛らしい表情やポーズが楽しめるポップなアートをあしらったアイテムがそろうコレクション。
ラインナップには、リバーシブルで楽しめるブルゾンや、ひょっこり顔をのぞかせるグーフィーをフロントにデザインしたデニムシャツ、バックプリントがインパクト抜群のTシャツなど、コーディネートの主役になるアパレルがそろう。
また、グーフィーの特徴的な長い耳とカラフルなワッペンがポイントのハットや、大容量サイズのバックパック、ポーチに収納可能なシートクッションといった、パークへのおでかけにもぴったりなアイテムも用意。
そのほか、キーチェーンやポーチなど、いつでもグーフィーを身近に感じられる、ファン必見の商品が並ぶ。
【写真】大容量サイズがうれしいバックパックも！ グーフィーの新商品一部詳細
■いつでもグーフィーと一緒！
今回登場する「GOOFY FASHION 2026」は、グリーンやオレンジなどの鮮やかなカラーを基調に、グーフィーの愛らしい表情やポーズが楽しめるポップなアートをあしらったアイテムがそろうコレクション。
また、グーフィーの特徴的な長い耳とカラフルなワッペンがポイントのハットや、大容量サイズのバックパック、ポーチに収納可能なシートクッションといった、パークへのおでかけにもぴったりなアイテムも用意。
そのほか、キーチェーンやポーチなど、いつでもグーフィーを身近に感じられる、ファン必見の商品が並ぶ。