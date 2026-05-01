グーフィーの誕生日を記念した新コレクション登場！

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　5月25日（月）のグーフィーの誕生日を前に、「ディズニーストア」では新コレクション「GOOFY FASHION 2026」を、5月8日（金）から、全国の店舗で発売。これに先駆け、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店および公式オンラインストアでは、5月5日（火）より順次先行発売される。

【写真】大容量サイズがうれしいバックパックも！　グーフィーの新商品一部詳細

■いつでもグーフィーと一緒！

　今回登場する「GOOFY FASHION 2026」は、グリーンやオレンジなどの鮮やかなカラーを基調に、グーフィーの愛らしい表情やポーズが楽しめるポップなアートをあしらったアイテムがそろうコレクション。

　ラインナップには、リバーシブルで楽しめるブルゾンや、ひょっこり顔をのぞかせるグーフィーをフロントにデザインしたデニムシャツ、バックプリントがインパクト抜群のTシャツなど、コーディネートの主役になるアパレルがそろう。

　また、グーフィーの特徴的な長い耳とカラフルなワッペンがポイントのハットや、大容量サイズのバックパック、ポーチに収納可能なシートクッションといった、パークへのおでかけにもぴったりなアイテムも用意。

　そのほか、キーチェーンやポーチなど、いつでもグーフィーを身近に感じられる、ファン必見の商品が並ぶ。