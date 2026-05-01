エンジンなどのトラブルのため、鹿児島湾で一時漂流した「フェリー屋久島2」の運航再開が見通せない中、運航する会社が貨物フェリーをチャーターすることになりました。

フェリー屋久島2「部品の発注や補修の状況次第で、7日以降の運航も見通せない」

鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は、先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。

運航する折田汽船は、今月6日まで欠航すると発表していますが、「部品の発注や補修の状況次第で、7日以降の運航も見通せない」ということです。

貨物フェリー「ぶーげんびりあ」をチャーターし、臨時運航

屋久島の物流に影響が出始めていることから、折田汽船は、いわさきグループの鹿商海運が運航する貨物フェリー「ぶーげんびりあ」をチャーターし、臨時運航するということです。

「ぶーげんびりあ」の運航日は、あす2日、4日、6日のあわせて3回で、いずれも鹿児島市の谷山港から午前8時ごろ出港する予定です。物資や車両は運べますが、旅客の利用はできません。

なお、フェリー屋久島2のトラブルを巡っては、きょう1日、国の運輸安全委員会の調査官がフェリーの調査に入る予定です。

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