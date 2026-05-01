有村架純、秘蔵写真を初出しへ 元同居人が泣いている姿を隠し撮り「ちょっとー」
俳優の有村架純が3日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【動画】元同居人が秘蔵写真を大公開…有村架純もツッコみ「ちょっとー」
林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。ゲストは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける有村架純。
清楚で順風満帆なイメージの強い有村だが、その役者人生は度重なる「試練」の連続であった。中学時代、事務所のオーディションに落ちるも、1年後に自ら電話して合格を掴み取った執念のデビューエピソードを明かす。
注目は、20歳を前に有村の「殻を破るため」に課された、女性フォトグラファー・大江麻貴さんとの1か月に及ぶ共同生活。当時、キッチンの灯りだけで過ごしていたことや、スーパーで安い野菜を吟味するような「非常に落ち着いた、地に足のついた生活」など、有村の素顔を大江さんがリモート中継で赤裸々に証言する。同居終盤に「覚悟が足りない」と問われ、激しく泣いた夜を経て、彼女のマインドがどう変化していったのか、撮影された貴重な初出し写真とともに振り返る。
予告動画では、秘蔵写真を一部公開。さらに「泣いているところを隠し撮りした写真」もあるそうで、「ごめん」と謝る大江さんに「ちょっとー大江さん」とかわいくツッコむ場面も。
【動画】元同居人が秘蔵写真を大公開…有村架純もツッコみ「ちょっとー」
林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。ゲストは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける有村架純。
清楚で順風満帆なイメージの強い有村だが、その役者人生は度重なる「試練」の連続であった。中学時代、事務所のオーディションに落ちるも、1年後に自ら電話して合格を掴み取った執念のデビューエピソードを明かす。
予告動画では、秘蔵写真を一部公開。さらに「泣いているところを隠し撮りした写真」もあるそうで、「ごめん」と謝る大江さんに「ちょっとー大江さん」とかわいくツッコむ場面も。