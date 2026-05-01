プレミア昇格確定のコベントリー、2部最終節で「史上最悪のユニフォーム」の着用を発表
コベントリーは2日に行うチャンピオンシップ(英2部相当)最終節のワトフォード戦について、「史上最悪のユニフォームを着用します」と発表した。
今季好発進を飾ったコベントリーは第43節で2000-01シーズン以来のプレミアリーグ昇格を決めると、翌節には2試合を残して優勝が確定。今季35試合7得点のMF坂元達裕も優勝セレモニーで喜びを分かち合っていた。
そうして迎えるチャンピオンシップ卒業試合の最終節は、アウェーのワトフォード戦となる。クラブはこの試合で茶色のユニフォームを着用することを発表。デザインは2月に発表されていたものであり、1978年から81年までに使用していたユニフォームをオマージュしたものになっている。
ただクラブは当時のユニフォームについて、過去に「今日に至るまで『史上最悪のユニフォーム』の一つとして票を集め続けている」と自虐的に紹介している。水色がホームカラーのコベントリーは赤色のアウェーユニフォームが主流だったというが、78年に茶色のアウェーユニフォームを作成。大胆な配色で当時は大不評を集めたようだ。
もっともあまりにも不人気すぎるあまり、現在はかえって一定の支持も集めている模様。そうしたユニフォームをオマージュした今回は水色のラインも入った現代風のデザインになっている。クラブは2020年に「ブラウン・キットの遺産は生き続けており、そのユニークなスタイルは今日に至るまでサッカーファンたちの記憶から消えることはない」と伝えていたなか、最終節でファンを楽しませるユニフォームの採用を決断したようだ。
今季好発進を飾ったコベントリーは第43節で2000-01シーズン以来のプレミアリーグ昇格を決めると、翌節には2試合を残して優勝が確定。今季35試合7得点のMF坂元達裕も優勝セレモニーで喜びを分かち合っていた。
そうして迎えるチャンピオンシップ卒業試合の最終節は、アウェーのワトフォード戦となる。クラブはこの試合で茶色のユニフォームを着用することを発表。デザインは2月に発表されていたものであり、1978年から81年までに使用していたユニフォームをオマージュしたものになっている。
もっともあまりにも不人気すぎるあまり、現在はかえって一定の支持も集めている模様。そうしたユニフォームをオマージュした今回は水色のラインも入った現代風のデザインになっている。クラブは2020年に「ブラウン・キットの遺産は生き続けており、そのユニークなスタイルは今日に至るまでサッカーファンたちの記憶から消えることはない」と伝えていたなか、最終節でファンを楽しませるユニフォームの採用を決断したようだ。
We will be wearing the Worst Kit of All Time for our final game of the season against Watford.— Coventry City (@Coventry_City) April 29, 2026