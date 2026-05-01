　ヴァンフォーレ甲府は1日、DFメンデス(31)が加入することを発表した。背番号は「95」となる。

　メンデスは2023年5月から25年1月までジェフユナイテッド千葉に所属していて、退団後は無所属になっていた。過去には20年9月から22年1月まで甲府にも所属していた。

　以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DFメンデス

■生年月日:

1995年4月25日(31歳)

■国籍

ブラジル

■身長/体重

188cm/86kg

■経歴

パルメイラス-ユニオン(以上ブラジル)-金沢-栃木SC-甲府-京都-千葉

■出場歴

J1通算: 20試合0得点

J2通算: 87試合10得点

J3通算: 11試合0得点

ルヴァン杯通算: 4試合0得点

天皇杯通算: 12試合0得点

■コメント

「ヴァンフォーレ甲府に復帰できたことを大変嬉しく思います。再びこの場に戻り、皆さんと同じエネルギーを感じられることは、本当に特別なことです。もう一度、チーム一丸となり、全力と覚悟を持って、最後の瞬間まで共に戦い抜きましょう。一つひとつのプレーに最善を尽くし、最後までぶれることなく進んでいきたいと思います」