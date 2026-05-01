J1百年構想リーグ最終盤にポーランド審判員トリオを招聘!! ECL主審や欧州CL副審が来日
日本サッカー協会(JFA)は4月30日、審判交流プログラムとしてポーランドからダミアン・コス主審(37)、アルカディウシュ・カミル・ヴォイチック副審(42)、アダム・カラセヴィチ副審(37)が来日することを発表した。J1百年構想リーグの第15節〜第18節を担当する予定で、ヴォイチック副審のみ「来日スケジュール調整中のため、遅れて合流予定」としている。
審判交流プログラムはJFAが2008年から海外のサッカー協会や連盟と連携して行っている活動。ポーランドとの同プログラムでは4月に長峯滉希主審、長谷川雅副審、安藤康平副審の日本人トリオがポーランド1部リーグに派遣され、4試合を担当していた。今回はポーランドから審判員を迎える形になる。
コス氏はポーランド1部通算87試合で主審を担当している。今季はMF鎌田大地も出場したUEFAヨーロッパカンファレンスリーグのクリスタル・パレス対AEKラルナカでも笛を吹いた。ヴォイチック氏はカタールW杯予選のリトアニア対イタリアで副審を担当した経験を持ち、カラセヴィチ氏は今季のUEFAチャンピオンズリーグで2試合副審を担当している。
審判交流プログラムはJFAが2008年から海外のサッカー協会や連盟と連携して行っている活動。ポーランドとの同プログラムでは4月に長峯滉希主審、長谷川雅副審、安藤康平副審の日本人トリオがポーランド1部リーグに派遣され、4試合を担当していた。今回はポーランドから審判員を迎える形になる。
コス氏はポーランド1部通算87試合で主審を担当している。今季はMF鎌田大地も出場したUEFAヨーロッパカンファレンスリーグのクリスタル・パレス対AEKラルナカでも笛を吹いた。ヴォイチック氏はカタールW杯予選のリトアニア対イタリアで副審を担当した経験を持ち、カラセヴィチ氏は今季のUEFAチャンピオンズリーグで2試合副審を担当している。