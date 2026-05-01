LE600Bi（ホワイト）

株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、GODOXのLEDライト「Litemons（ライトモンズ）」シリーズを5月1日（金）に発売する。

「Litemons」は、動画制作やライブ配信、商品撮影などに向けたCOBタイプのLEDライトシリーズ。スタンダードなブラックモデルのほか、一部機種ではホワイトカラーも用意した。

ボーエンズマウントを採用し、各種アクセサリーに対応。また、スマートフォン用アプリ「GODOX Light」に対応し、Bluetooth接続による遠隔操作も行える。

電源アダプターを別体とした「Litemons LA」と、電源アダプターを本体に内蔵した「Litemons LE」の2ラインを用意する。

Litemons LAシリーズ

出力の異なる150W、200W、300W、600Wの各タイプと、デイライト（D）、バイカラー（Bi）、フルカラー（R）の3種の組み合わせで展開。

単体のほか、複数灯体とケースやスタンドがセットになったケースキット、スタンドキットも用意されている。

LA150D

LA150Bi

LA150R

出力：190W 色温度：5,600K CRI：≧96 TLCI：≧97 照度：84,800lux（5,600K/1m、リフレクター付き） コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ） FXモード：8種 カラーバリエーション：ブラック 外形寸法：205×145×215mm 重量：1,400g 価格：4万3,780円出力：190W 色温度：2,800～6,500K CRI：≧96 TLCI：≧97 照度：66,600lux（5,600K/1m、リフレクター付き） コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ） FXモード：11種 カラーバリエーション：ブラック 外形寸法：205×145×215mm 重量：1,400g 価格：5万2,800円

ブラック

ホワイト

LA200D

LA200Bi

LA200R

出力：165W 色温度：1,800～10,000K CRI：≧95 TLCI：≧94 照度：52,900lux（5,600K/1m、リフレクター付き） コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ） FXモード：14種 カラーバリエーション：ブラック、ホワイト 外形寸法：230×156×238mm 重量：2,500g 価格：6万6,880円（単体）、7万950円（1灯ケースキット）、18万2,600円（2灯スタンドキット）出力：205W 色温度：5,600K CRI：≧96 TLCI：≧97 照度：101,000lux（5,600K/1m、リフレクター付き） コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ） FXモード：8種 カラーバリエーション：ブラック 外形寸法：205×145×215mm 重量：1,400g 価格：5万7,200円出力：210W 色温度：2,800～6,500K CRI：≧96 TLCI：≧97 照度：79,200lux（5,600K/1m、リフレクター付き） コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ） FXモード：11種 カラーバリエーション：ブラック 外形寸法：205×145×215mm 重量：1,400g 価格：6万8,200円

ブラック

ホワイト

LA300Bi

出力：220W 色温度：1,800～10,000K CRI：≧95 TLCI：≧94 照度：64,000lux（5,600K/1m、リフレクター付き） コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ） FXモード：14種 カラーバリエーション：ブラック、ホワイト 外形寸法：230×156×238mm 重量：2,500g 価格：8万1,070円（単体）、8万5,140円（1灯ケースキット）、20万6,800円（2灯スタンドキット）

ブラック

ホワイト

LA300R

出力：330W 色温度：2,800～6,500K CRI：≧95 TLCI：≧95 照度：127,000lux（5,600K/1m、リフレクター付き） コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ）、有線DMX FXモード：11種 カラーバリエーション：ブラック、ホワイト 外形寸法：230×156×238mm 重量：2,500g 価格：8万1,070円（単体）、8万5,250円（1灯ケースキット）、25万1,790円（3灯ケースキット）

ブラック

ホワイト

LA600Bi

出力：330W 色温度：1,800～10,000K CRI：≧95 TLCI：≧94 照度：94,700lux（5,600K/1m、リフレクター付き） コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ）、有線DMX FXモード：14種 カラーバリエーション：ブラック、ホワイト 外形寸法：230×156×238mm 重量：2,500g 価格：9万5,370円（単体）、9万9,440円（1灯ケースキット）、29万4,470円（3灯ケースキット）

ブラック

ホワイト

LA600R

出力：600W 色温度：2,800～6,500K CRI：≧95 TLCI：≧95 照度：212,500lux（5,600K/1m、リフレクター付き） コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ）、有線DMX、CRMX FXモード：11種 カラーバリエーション：ブラック、ホワイト 外形寸法：275×292×375mm 重量：4,500g 価格：11万4,840円（単体）、11万8,690円（1灯ケースキット）

ブラック

ホワイト

Litemons LEシリーズ

出力：600W 色温度：1,800～10,000K CRI：≧95 TLCI：≧95 照度：141,000lux（5,600K/1m、リフレクター付き） コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ）、有線DMX、CRMX FXモード：14種 カラーバリエーション：ブラック、ホワイト 外形寸法：292×275×375mm 重量：5,100g 価格：17万2,370円（単体）、17万6,220円（1灯ケースキット）

電源アダプターを内蔵したことで、ACケーブルの接続のみで使用できるタイプ。

200Wタイプのデイライト（D）と、200W、300W、600Wタイプのバイカラー（Bi）を用意する。

本体操作のほか、有線DMX（RDMプロトコルをサポート）による制御に対応。別売の受信機「TimoLink RX」と組み合わせることで、CRMXによる無線制御に対応する。

また、複数ライト環境の接続と解除を容易にするBluetoothリセットボタンとNFC機能を搭載している。

別売のTimoLink RX

LE200D

ブラック

ホワイト

LE200Bi

出力：220W 色温度：5,600K CRI：≧96 TLCI：≧97 Bluetooth制御範囲：30m コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ）、NFC対応、有線DMX（RDMプロトコルをサポート） ※別売のTimoLink RXでCRMXネットワークに統合可能 FXモード：7種 電源：100～240V（50/60Hz） カラーバリエーション：ブラック、ホワイト 外形寸法：262×158×239mm 重量：2,500g 価格：3万8,280円

ブラック

ホワイト

LE300Bi

出力：220W 色温度：2,800～6,500K CRI：≧98 TLCI：≧98 Bluetooth制御範囲：30m コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ）、NFC対応、有線DMX（RDMプロトコルをサポート） ※別売のTimoLink RXでCRMXネットワークに統合可能 FXモード：11種 電源：100～240V（50/60Hz） カラーバリエーション：ブラック、ホワイト 外形寸法：262×158×239mm 重量：2,900g 価格：4万6,970円

ブラック

ホワイト

LE600Bi

出力：315W 色温度：2,800～5,600K CRI：≧98 TLCI：≧98 Bluetooth制御範囲：30m コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ）、NFC対応、有線DMX（RDMプロトコルをサポート） ※別売のTimoLink RXでCRMXネットワークに統合可能 FXモード：11種 電源：100～240V（50/60Hz） カラーバリエーション：ブラック、ホワイト 外形寸法：262×158×239mm 重量：2,900g 価格：5万6,210円

ブラック

ホワイト

出力：610W 色温度：2,800～5,600K CRI：≧97 TLCI：≧99 Bluetooth制御範囲：30m コントロール：本体、Bluetooth（GODOX Lightアプリ）、NFC対応、有線DMX（RDMプロトコルをサポート） ※別売のTimoLink RXでCRMXネットワークに統合可能 FXモード：11種 電源：100～240V（50/60Hz） カラーバリエーション：ブラック、ホワイト 外形寸法：282×272×397mm 重量：4,800g 価格：9万3,830円