先月（４月）１日現在の山形県の推計人口は９８万４７６３人で、前の月に比べ３８３４人減少しました。

【写真を見る】山形県の人口は戦後最少に 98万4763人 この春、一気に4000人減少

年度末で県外への転出が増えたことが減少の主な要因と見られています。

県によりますと、先月（４月）１日現在の県の推計人口は９８万４７６３人でした。男性が４７万８１９４人、女性が５０万６５６９人、となっています。

全体では前の月に比べ３８３４人減少しました。

■自然な人の増減・社会活動による増減は

自然な人の増減では、生まれた子どもが３６９人だったのに対し、亡くなった人が１５０３人となっています。

社会活動による増減では県外からの転入が２７２２人だったのに対し、県外への転出が５４２２人と年度末で県外への転出が大幅に増えています。

また、市町村別では３５市町村全てで減少しています。世帯数は４０万３０２世帯で前の月に比べ４００世帯減少しています。

県内の人口は去年１００万人を割るなど減少傾向が続いています。県によりますと戦後となる１９４７年以降、最も少ない人数だということです。