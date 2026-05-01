カミナリが鳴り、雨脚が強まることも【これからの天気(5月1日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、佐渡と下越に暴風警報が発表されています。
そのほかにも、上・中越に強風注意報、上・中・下越と佐渡にカミナリ注意報、上・中越と佐渡に波浪注意報が発表されています。
◆1日(金)これからの天気
雲に覆われて、雨が降る時間がある見込みです。
カミナリが鳴り、雨脚が強まることもあるでしょう。
降水確率は、夜にかけて高くなっています。
◆1日(金)の予想最高気温
最高気温は21～26℃の予想です。
昨日より高いでしょう。
平年と比べると、各地とも高くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、佐渡と下越に暴風警報が発表されています。
そのほかにも、上・中越に強風注意報、上・中・下越と佐渡にカミナリ注意報、上・中越と佐渡に波浪注意報が発表されています。
◆1日(金)これからの天気
雲に覆われて、雨が降る時間がある見込みです。
カミナリが鳴り、雨脚が強まることもあるでしょう。
降水確率は、夜にかけて高くなっています。
◆1日(金)の予想最高気温
最高気温は21～26℃の予想です。
昨日より高いでしょう。
平年と比べると、各地とも高くなりそうです。