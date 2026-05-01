新潟市は、高齢者や児童など約1万5000人分の名簿を紛失したと発表しました。



■新潟市 上所美樹子福祉部長

「名簿に記載されていた市民の皆様には、大変な心配とご迷惑をおかけすることになり心よりお詫び申し上げます。」



新潟市によりますと、紛失したのは地域の見守り活動のために民生委員に提供していた名簿で、高齢者と児童・災害時の避難で支援が必要な人のあわせて約1万5000人分です。名簿には、氏名や住所・生年月日などの情報が記載されていました。



2025年12月に民生委員の引き継ぎを行った際、一部の名簿の廃棄が判明し、点検したところほかの名簿の紛失も明らかになったということです。



■新潟市 山本幹彦こども未来部長

「民生委員にお願いをして引き継いでいて、我々の方で点検・確認は行っていなかった。」



現時点で個人情報の流出や被害は確認されていません。市は対象者に謝罪し、再発防止策を講じるとしています。