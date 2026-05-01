きょうは午後も雨の続く所が多く、雷や強い雨に注意が必要です。

【画像】いつどこで雨が降る？ きょう正午～あす午前0時まで 最新の雨シミュレーション

名古屋市内はきのうから雨が降っていて、正午前も雲や雨で見通しが悪くなっています。現在の気温は17℃です。

きょうは午後も各地で雨が降り、沿岸部を中心に風が強まるでしょう。最高気温は21℃前後の所が多い予想です。尾鷲では天気が回復し、夏日になるでしょう。



【雨の予想】

岐阜県を中心に雨が続き、愛知県や三重県も今夜までは雨の降る所があるでしょう。大気の状態が不安定で、夜にかけて雷や急な強い雨に注意が必要です。

あすは晴れて夏日の所も 日曜日の夜～月曜日にかけて広く雨

【週間予報】

あす土曜日は、晴れて夏日になる所が多いでしょう。あさって日曜日の夜から月曜日にかけては、広く雨が降る予想です。



火曜日以降は、晴れる日が多いでしょう。名古屋や岐阜は水曜日から夏日が続く見込みです。こまめな水分補給など暑さ対策を心がけましょう。

【画像】いつどこで雨が降る？ きょう正午～あす午前0時まで 最新の雨シミュレーション