岐阜県大垣市で、80代の男性が1億9000万円相当の金の延べ棒をだまし取られました。

【写真を見る】80代男性 “金の延べ棒”1億9000万円相当だまし取られる きっかけは刑事と担当検事を名乗る男からの電話… 岐阜･大垣市

警察によりますと、今年2月下旬ごろ大垣市に一人で暮らす80代の男性の自宅の固定電話に、警視庁の刑事と担当検事を名乗る男から「あなたのマイナンバーカードが流出している」と電話がありました。

金の延べ棒7.5キロ・約1億9000万円相当をリュックに…

男性のパソコンのメールに、本人名義のマイナンバーカードの画像が送られたほか、自宅にスマートフォンが届きました。

男性は、「財産を調査する必要がある」などとLINEで指示を受け、3月中旬ごろに自身が所有する金の延べ棒7.5キロ・約1億9000万円相当をリュックに入れて、自宅の玄関扉の外に置いたところ、何者かに持ち去られたということです。



警察は、「カネに関することで警察をかたる電話があったときは、一旦電話を切り家族や警察に相談」するよう呼びかけています。