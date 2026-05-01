フリー転身・岩田絵里奈アナ、加藤浩次と『スッキリ』以来の共演「加藤さんが相手だとするすると本音を話してしまう…」
フリーアナウンサーの岩田絵里奈が1日にInstagramを更新。『スッキリ』（日本テレビ系）で共演していた加藤浩次との再会2ショットを披露した。
【写真】岩田絵里奈と加藤浩次、笑顔の2ショット
3月末で日本テレビを退職しフリーとなった岩田が投稿したのは2日に放送される『人生最高レストラン』（TBS系）からのオフショット。写真には、笑顔で並ぶ岩田と加藤の姿が収められている。投稿の中で岩田は「日テレ時代のスッキリ以来、加藤浩次さんと初めてお仕事でご一緒しました!!」と報告。
続けて「加藤さんが相手だとするすると本音を話してしまう...どこまで話したのか少し心配です笑」とコメントしつつ「そして同期でお友達のメグちゃんともご一緒しました。いつも通りずっとゲラゲラ笑ってくれて笑、楽しく収録に臨めました」と同番組でアシスタントMCを務めるTBSアナウンサーの宇賀神メグについてもつづっている。
引用：「岩田絵里奈」Instagram（＠erina_iwata）
【写真】岩田絵里奈と加藤浩次、笑顔の2ショット
3月末で日本テレビを退職しフリーとなった岩田が投稿したのは2日に放送される『人生最高レストラン』（TBS系）からのオフショット。写真には、笑顔で並ぶ岩田と加藤の姿が収められている。投稿の中で岩田は「日テレ時代のスッキリ以来、加藤浩次さんと初めてお仕事でご一緒しました!!」と報告。
引用：「岩田絵里奈」Instagram（＠erina_iwata）