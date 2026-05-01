バイクのクイズ 第60回 映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にヤマハのバイクが登場! どんなモデル?
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現在、大ヒット公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』はバイクアクション満載のアニメ映画ですが、ヤマハ発動機のバイクも登場しています! さて、なんというモデルでしょうか?
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するヤマハのバイクは? (C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
謎の女子高生探偵が乗るヤマハのバイクとは?
『名探偵コナン』にはバイクに乗る多数のキャラクターが登場しますが、その中の1人で女子高校生探偵の世良真純(せら・ますみ)がヤマハを愛車にしています。
――正解は次のページで!
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○問題をおさらい!
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するヤマハのバイクは? という問題でした
正解はこちら!
○【答え】ヤマハ「XT400E ARTESIA」(アルティシア)
『名探偵コナン』に登場する女子高生探偵・世良真純が乗っているバイクは、ヤマハの「XT400E ARTESIA」(アルティシア)です。
ヤマハ「XT400E ARTESIA」(アルティシア)
同モデルは400ccの空冷4スト単気筒エンジンを搭載するトレール(オン・オフ両用)バイクで、発売は1991年です。ベースは輸出仕様の「XT600E」。日本の免許制度に合わせて、排気量をスケールダウンして日本に導入しました。
この時代は1980年代から始まった空前のレーサーレプリカブームが終わり、各メーカーが次にヒットするジャンルを模索していました。ヤマハでは、ビギナーでもオン・オフを問わず楽しめるトレールモデル「SEROW(セロー)225」が1985年の発売から根強い人気を維持しており、「XT400E ARTESIA」は同社がトレールバイクブームの拡大を狙ったモデルの1台でした。
「SEROW」より一回り大きな「XT400E ARTESIA」の車体と排気量は、長時間走行でも疲れにくく、現在は“旅バイク”として定着したアドベンチャー系モデルに近い性格を持っていました。昔からこういった使い方をするライダーの多かった欧州では輸出版の「XT600E」が大ヒットしたのですが、当時の日本国内では車検のあるオフ車の人気は低かったため、「ARTESIA」は4年ほどで生産を終了します。
ちなみに「ARTESIA」という名前は、フランス北東部のアルトア地方の人々を意味しており、大らかで自由奔放な彼らのライフスタイルをイメージしたものだそうです。
ところで、『名探偵コナン』で「XT400E ARTESIA」を駆る女子高生探偵の名前は「世良真純」(せら・ますみ)で、さらに彼女のお兄さんの名前は「赤井秀一」という設定なのですが、「あっ!」と気がついた方も多いのでは?
実は、『コナン』原作者の青山剛昌さんは『機動戦士ガンダム』の大ファンとして有名で、2021年には両映画の公開時にコラボ企画も実施されています。ほかにも『コナン』には『ガンダム』のオマージュがたくさんあるので、名探偵になったつもりで探してみてはいかがですか?
それでは、次回をお楽しみに!
津原リョウ 二輪・四輪、IT、家電などの商品企画や広告・デザイン全般に従事するクリエイター。エンジンOHからON/OFFサーキット走行、長距離キャンプツーリングまでバイク遊びは一通り経験し、1950年代のBMWから最新スポーツまで数多く試乗。印象的だったバイクは「MVアグスタ F4」と「Kawasaki KX500」。 この著者の記事一覧はこちら
現在、大ヒット公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』はバイクアクション満載のアニメ映画ですが、ヤマハ発動機のバイクも登場しています! さて、なんというモデルでしょうか?
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するヤマハのバイクは? (C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
謎の女子高生探偵が乗るヤマハのバイクとは?
『名探偵コナン』にはバイクに乗る多数のキャラクターが登場しますが、その中の1人で女子高校生探偵の世良真純(せら・ますみ)がヤマハを愛車にしています。
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○問題をおさらい!
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場するヤマハのバイクは? という問題でした
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○【答え】ヤマハ「XT400E ARTESIA」(アルティシア)
『名探偵コナン』に登場する女子高生探偵・世良真純が乗っているバイクは、ヤマハの「XT400E ARTESIA」(アルティシア)です。
ヤマハ「XT400E ARTESIA」(アルティシア)
同モデルは400ccの空冷4スト単気筒エンジンを搭載するトレール(オン・オフ両用)バイクで、発売は1991年です。ベースは輸出仕様の「XT600E」。日本の免許制度に合わせて、排気量をスケールダウンして日本に導入しました。
この時代は1980年代から始まった空前のレーサーレプリカブームが終わり、各メーカーが次にヒットするジャンルを模索していました。ヤマハでは、ビギナーでもオン・オフを問わず楽しめるトレールモデル「SEROW(セロー)225」が1985年の発売から根強い人気を維持しており、「XT400E ARTESIA」は同社がトレールバイクブームの拡大を狙ったモデルの1台でした。
「SEROW」より一回り大きな「XT400E ARTESIA」の車体と排気量は、長時間走行でも疲れにくく、現在は“旅バイク”として定着したアドベンチャー系モデルに近い性格を持っていました。昔からこういった使い方をするライダーの多かった欧州では輸出版の「XT600E」が大ヒットしたのですが、当時の日本国内では車検のあるオフ車の人気は低かったため、「ARTESIA」は4年ほどで生産を終了します。
ちなみに「ARTESIA」という名前は、フランス北東部のアルトア地方の人々を意味しており、大らかで自由奔放な彼らのライフスタイルをイメージしたものだそうです。
ところで、『名探偵コナン』で「XT400E ARTESIA」を駆る女子高生探偵の名前は「世良真純」(せら・ますみ)で、さらに彼女のお兄さんの名前は「赤井秀一」という設定なのですが、「あっ!」と気がついた方も多いのでは?
実は、『コナン』原作者の青山剛昌さんは『機動戦士ガンダム』の大ファンとして有名で、2021年には両映画の公開時にコラボ企画も実施されています。ほかにも『コナン』には『ガンダム』のオマージュがたくさんあるので、名探偵になったつもりで探してみてはいかがですか?
それでは、次回をお楽しみに!
津原リョウ 二輪・四輪、IT、家電などの商品企画や広告・デザイン全般に従事するクリエイター。エンジンOHからON/OFFサーキット走行、長距離キャンプツーリングまでバイク遊びは一通り経験し、1950年代のBMWから最新スポーツまで数多く試乗。印象的だったバイクは「MVアグスタ F4」と「Kawasaki KX500」。 この著者の記事一覧はこちら