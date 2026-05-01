【GiGO イオンモール ハドン/リトルプラネット イオンモール ハドン】 4月30日 オープン 場所：イオンモール ハドン（ハノイ,ベトナム）

GENDA GiGO Entertainmentは、海外現地法人「GiGO VIETNAM Co., Ltd.」は、が運営する「GiGO イオンモール ハドン」および、リトプラよりライセンス供与を受けた次世代型テーマパーク「リトルプラネット イオンモール ハドン」の2店舗をベトナム首都ハノイにて4月30日にオープンした。

両店舗が今回グランドオープンした「イオンモール ハドン」は2019年に開業した「イオンモールベトナム」が展開するショッピングモールの中でも最大規模を誇る施設。「GiGOベトナム」は、これまでベトナム南部・ホーチミン市を中心に店舗展開を進めていたものの、今回初めてベトナム北部のハノイに進出した形となる。

両店舗は「イオンモール ハドン」の3階に合計458坪の営業面積で出店。「GiGO イオンモール ハドン」には日本のアニメ・ゲームキャラクターの景品を展開するクレーンゲームを中心に、音楽ゲーム、ドライブゲーム、プリントシール機、ベトナム初登場のカプセルトイ自販機コーナー「GORON!」などが設置されている。

【GiGO イオンモール ハドン】

「リトルプラネット イオンモール ハドン」では、屋内キッズテーマパークとしてセンシング技術を駆使した光と音の冒険型ボールプール「ZABOOM JOURNEY(ザブーンジャーニー)」、AR(拡張現実)技術を使った砂遊び「SAND PARTY!(サンドパーティ)」、紙に描いた乗り物の絵が3Dに変身してレースを繰り広げる「SKETCH RACING(スケッチレーシング)」などが展開。日本でも人気のアトラクション9種をローカライズしたものが楽しめる。

【リトルプラネット イオンモール ハドン】