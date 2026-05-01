『世界最強の魔女、始めました』10月アニメ化決定＆超特報解禁 主人公・ローナ役に橘杏咲
坂木持丸／ririttoによる人気小説『世界最強の魔女、始めました 〜私だけ「攻略サイト」を見れる世界で自由に生きます〜』（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊 ※漫画版は戸賀環が田が担当）を原作としたアニメ『世界最強の魔女、始めました』が、10月から放送されることが決定。ティザービジュアルと超特報映像が解禁された。主人公ローナ役は橘杏咲が務める。併せて、原作者の坂木とキャラクター原案のriritto、漫画版を手掛ける戸賀より、アニメ化決定を記念コメント＆描き下ろし記念イラストも到着した。
【動画】「いでよ、インターネット！」“攻略うぃき”で世界を救っちゃう？ アニメ『世界最強の魔女、始めました』超特報
最弱スキルを発現してしまい、追放された少女・ローナ。しかしそのスキルの正体は、この世界の『攻略サイト』や現代知識を自在に検索できる、SSSランク級のチートスキル「インターネット」だった―。
本作はそんなローナが最強の力を駆使して、世界中を冒険していくという前代未聞の設定と、「普通に生きたい」と願いながらも、次々とトラブルに巻き込まれていくローナの愛されキャラクター、そして攻略情報を見ながら強敵を撃破していく爽快バトルが魅力の、笑いあり涙ありの新感覚異世界ファンタジーだ。
監督には古田丈司（『SHAMAN KING FLOWERS』『七つの大罪 戒めの復活』『うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター』『ばっどがーる』ほか）、シリーズ構成には米村正二（『ONE PIECE』『SHAMAN KING FLOWERS』『ばっどがーる』ほか）、キャラクターデザインには森本由布希（『寄宿学校のジュリエット』『劇場版カードファイト!! ヴァンガード ネオンメサイア』『ばっどがーる』ほか）と、実力派スタッフが集結。
主人公ローナ役を演じるのは、若手声優・橘杏咲。天真爛漫でひたすらポジティブなローナのキャラクター性を、橘の瑞々しい演技が見事に表現。「ただ平和に自由に生きたいだけ」と願いながらも、インターネットを駆使していく中で、思いがけず世界最強の魔女として成長していく姿を、コミカルに演じる。
超特報では、炎を吐く巨大ドラゴンを前に、魔法の杖を振りかざすローナの後ろ姿が映し出される。勇敢に立ち向かう最強の魔女―かと思いきや、ドラゴンは自身の放った初級魔法。その炎を消そうと次々に魔法を使うが、今度は森を氷漬けにしてしまい、「違う違う！ そうじゃない！」「私はただ平和に自由に生きたいだけなのに〜！」と泣きながら逃げ出してしまう。本人の意思とは裏腹に、次々と危険な冒険に巻き込まれていくローナの運命が、コミカルかつドラマチックに描かれている。
そして、ローナが発動させる謎のスキル「インターネット」。目の前に浮かび上がるモニターには、迷い込んだ森の攻略法が詳細に記載されている。この世界の住人なら誰も知り得ない国家機密レベルの情報を、ローナだけが知ることができる。この圧倒的なアドバンテージを活かし、果たしてローナは平和な冒険の日々を過ごすことができるのか？
ティザービジュアルでは、「インターネット」を楽しげに操るローナの姿も収められている。
アニメ『世界最強の魔女、始めました』は、10月放送開始。
橘、原作者、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ローナ役：橘杏咲
ローナ役を担当させていただきます、橘杏咲です。ローナはインターネットが存在しない世界でインターネットが使えるという独特すぎる強さを持った「最強の魔女」です。人生の攻略うぃきを見られるというのは、まごうことなき最強の魔女ですね。
アフレコで毎回どんなことが起きてしまうのか、どんな面白い人たちに出会えるのか楽しみで仕方なく、私も彼女と同じように楽しく一人旅をしている感覚でした。
ローナと愉快な仲間たちのはちゃめちゃで草ァ！な旅をお楽しみに！
■原作：坂木持丸
祝！ 皆様の応援のおかげで、ついにアニメ化決定です！ 嘘じゃないです。インターネットに書いてあるので間違いありません。「自分が考えたキャラや物語がアニメとして動く」というのは全創作者の夢であり、私もいまだに「幻想《ユメ》じゃねえよな…！？」と震えておりますが……。こうしている今も、アニメスタッフの方々がすごい熱量で制作を進めてくださっており、私も一視聴者としてテレビで動くローナを見る日が待ち遠しくてたまりません！ ぜひ、放送開始をお楽しみに！
■キャラクター原案：riritto
「世界最強の魔女、始めました」アニメ化おめでとうございます！ ローナ達が喋って動く日が来るとは！ 中々信じられなくて何度もメールを読み返しました。それもみんな原作の坂木先生、コミカライズの戸賀先生、素敵な作品に仕上げて下さった制作陣の皆様やファンの方々のおかげです。原作イラストとしてこの作品に関われた事、とても感謝しています。私もローナ達の一人のファンとして、皆様と一緒にわくわくしながら楽しみたいと思います！
■漫画：戸賀環
人生の夢のひとつである、アニメ化という機会をいただけて本当にうれしいです！ 応援してくださる読者のみなさま、坂木先生、riritto先生、制作に関わるすべての方々に感謝いたします。元気なときにも、元気が少ないときにも、ぼけーっとみながらクスっと笑えるアニメが大好きで、まさにそんな作品になると思っています。ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです！
■監督：古田丈司
監督を務めております古田です。「世界最強の魔女、始めました」は、難しいことを考えず頭空っぽにして、家でくつろぎながらのんびりと観ていただけるようなアニメを目指して制作しています。本作の主人公・世界最強の魔女ローナの、どこか緩く破茶滅茶な大活躍を、ぜひ肩の力を抜いてお楽しみいただければと思います。
最弱スキルを発現してしまい、追放された少女・ローナ。しかしそのスキルの正体は、この世界の『攻略サイト』や現代知識を自在に検索できる、SSSランク級のチートスキル「インターネット」だった―。
本作はそんなローナが最強の力を駆使して、世界中を冒険していくという前代未聞の設定と、「普通に生きたい」と願いながらも、次々とトラブルに巻き込まれていくローナの愛されキャラクター、そして攻略情報を見ながら強敵を撃破していく爽快バトルが魅力の、笑いあり涙ありの新感覚異世界ファンタジーだ。
監督には古田丈司（『SHAMAN KING FLOWERS』『七つの大罪 戒めの復活』『うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター』『ばっどがーる』ほか）、シリーズ構成には米村正二（『ONE PIECE』『SHAMAN KING FLOWERS』『ばっどがーる』ほか）、キャラクターデザインには森本由布希（『寄宿学校のジュリエット』『劇場版カードファイト!! ヴァンガード ネオンメサイア』『ばっどがーる』ほか）と、実力派スタッフが集結。
主人公ローナ役を演じるのは、若手声優・橘杏咲。天真爛漫でひたすらポジティブなローナのキャラクター性を、橘の瑞々しい演技が見事に表現。「ただ平和に自由に生きたいだけ」と願いながらも、インターネットを駆使していく中で、思いがけず世界最強の魔女として成長していく姿を、コミカルに演じる。
超特報では、炎を吐く巨大ドラゴンを前に、魔法の杖を振りかざすローナの後ろ姿が映し出される。勇敢に立ち向かう最強の魔女―かと思いきや、ドラゴンは自身の放った初級魔法。その炎を消そうと次々に魔法を使うが、今度は森を氷漬けにしてしまい、「違う違う！ そうじゃない！」「私はただ平和に自由に生きたいだけなのに〜！」と泣きながら逃げ出してしまう。本人の意思とは裏腹に、次々と危険な冒険に巻き込まれていくローナの運命が、コミカルかつドラマチックに描かれている。
そして、ローナが発動させる謎のスキル「インターネット」。目の前に浮かび上がるモニターには、迷い込んだ森の攻略法が詳細に記載されている。この世界の住人なら誰も知り得ない国家機密レベルの情報を、ローナだけが知ることができる。この圧倒的なアドバンテージを活かし、果たしてローナは平和な冒険の日々を過ごすことができるのか？
ティザービジュアルでは、「インターネット」を楽しげに操るローナの姿も収められている。
アニメ『世界最強の魔女、始めました』は、10月放送開始。
橘、原作者、監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ローナ役：橘杏咲
ローナ役を担当させていただきます、橘杏咲です。ローナはインターネットが存在しない世界でインターネットが使えるという独特すぎる強さを持った「最強の魔女」です。人生の攻略うぃきを見られるというのは、まごうことなき最強の魔女ですね。
アフレコで毎回どんなことが起きてしまうのか、どんな面白い人たちに出会えるのか楽しみで仕方なく、私も彼女と同じように楽しく一人旅をしている感覚でした。
ローナと愉快な仲間たちのはちゃめちゃで草ァ！な旅をお楽しみに！
■原作：坂木持丸
祝！ 皆様の応援のおかげで、ついにアニメ化決定です！ 嘘じゃないです。インターネットに書いてあるので間違いありません。「自分が考えたキャラや物語がアニメとして動く」というのは全創作者の夢であり、私もいまだに「幻想《ユメ》じゃねえよな…！？」と震えておりますが……。こうしている今も、アニメスタッフの方々がすごい熱量で制作を進めてくださっており、私も一視聴者としてテレビで動くローナを見る日が待ち遠しくてたまりません！ ぜひ、放送開始をお楽しみに！
■キャラクター原案：riritto
「世界最強の魔女、始めました」アニメ化おめでとうございます！ ローナ達が喋って動く日が来るとは！ 中々信じられなくて何度もメールを読み返しました。それもみんな原作の坂木先生、コミカライズの戸賀先生、素敵な作品に仕上げて下さった制作陣の皆様やファンの方々のおかげです。原作イラストとしてこの作品に関われた事、とても感謝しています。私もローナ達の一人のファンとして、皆様と一緒にわくわくしながら楽しみたいと思います！
■漫画：戸賀環
人生の夢のひとつである、アニメ化という機会をいただけて本当にうれしいです！ 応援してくださる読者のみなさま、坂木先生、riritto先生、制作に関わるすべての方々に感謝いたします。元気なときにも、元気が少ないときにも、ぼけーっとみながらクスっと笑えるアニメが大好きで、まさにそんな作品になると思っています。ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです！
■監督：古田丈司
監督を務めております古田です。「世界最強の魔女、始めました」は、難しいことを考えず頭空っぽにして、家でくつろぎながらのんびりと観ていただけるようなアニメを目指して制作しています。本作の主人公・世界最強の魔女ローナの、どこか緩く破茶滅茶な大活躍を、ぜひ肩の力を抜いてお楽しみいただければと思います。