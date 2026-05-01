石川梨華、カントリー娘。メンバーと再会にファン喜び「今でも関係が続いてるなんて素敵」
モーニング娘。元メンバーでタレントの石川梨華が25日にInstagramを更新。カントリー娘。メンバーとの再会2ショットを公開すると、ファンから「今でも関係が続いてるなんて素敵」「可愛くて美人」といった反響が寄せられた。
【写真】石川梨華、カントリー娘。元メンバーとの2ショット
石川が「まいちゃん！」と投稿したのはカントリー娘。元メンバーの里田まいとの2ショット。写真には、笑顔でピースサインをカメラに向ける石川と里田の姿が収められている。投稿の中で石川は「たぶん、1年ぶり位に会えたんだけど、、、そんな会ってなかったっけ？っていつもなるwまいちゃんとはそんな仲です」とつづっている。
助っ人としてカントリー娘。にも参加していた石川。元メンバー・里田との2ショットにファンからは「今でも関係が続いてるなんて素敵」「見てて嬉しいツーショット」「2人とも可愛くて美人」などの声が集まっている。
■石川梨華（いしかわ りか）
1985年1月19日生まれ、神奈川県出身。2000年にモーニング娘。4期メンバーとしてデビュー。2005年にモーニング娘。を卒業後、音楽活動に加え、ドラマ、舞台、バラエティ番組など幅広く活躍している。2017年に結婚し、現在は2児の母。現在は子育てをしながら、イベントや雑誌のモデルとしても活動中。
引用：「石川梨華」Instagram（@rika_ishikawa_official）
【写真】石川梨華、カントリー娘。元メンバーとの2ショット
石川が「まいちゃん！」と投稿したのはカントリー娘。元メンバーの里田まいとの2ショット。写真には、笑顔でピースサインをカメラに向ける石川と里田の姿が収められている。投稿の中で石川は「たぶん、1年ぶり位に会えたんだけど、、、そんな会ってなかったっけ？っていつもなるwまいちゃんとはそんな仲です」とつづっている。
■石川梨華（いしかわ りか）
1985年1月19日生まれ、神奈川県出身。2000年にモーニング娘。4期メンバーとしてデビュー。2005年にモーニング娘。を卒業後、音楽活動に加え、ドラマ、舞台、バラエティ番組など幅広く活躍している。2017年に結婚し、現在は2児の母。現在は子育てをしながら、イベントや雑誌のモデルとしても活動中。
引用：「石川梨華」Instagram（@rika_ishikawa_official）