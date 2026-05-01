女優の吉岡里帆と今田美桜が１日、都内で「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」の発売記念イベントに出席した。

この日から３０日までの１か月間発売される宝くじのイベント。宝くじを初めて買った時について吉岡は、「今ってネットとかでも手軽に買えるけど、自分が初めて買ったのは店頭で、すごくドキドキしながらだった。夢がいっぱい詰まってて。『絶対当たらないんだろうな、でも当たってるかもしれない』みたいな心の揺れ動きとかが宝くじの魅力」と回想。さらに、「（宝くじの魅力って）やっぱり時間なんですかね。待ってる時間、持ってる時間とか」と語った。

“運”にまつわる質問にも答えた。験担ぎの方法について尋ねられると、「年末年始のお礼参りとか、夏のお墓参りとか、節目節目をすごく大事に時間を取るようにしてます」と回答。「験担ぎとはちょっと違うかもしれないんですけど、『いつも守ってくださってありがとうございます』という気持ちで過ごすようにはしています」とはにかんだ。

また、自身にとってのパワースポットを問われると、「自宅です」と即答。「帰るとホッとするっていうのもあるんですけど、今年初めて神棚を買いまして。神棚デビューしました。書斎の決められた方角に置いてるんですけど、そこがすごくパワースポットになっていて。いい空間ができたなと思ってます」と頬を緩めた。