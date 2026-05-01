◆アイスショー「ブルーム・オン・アイス」大阪公演（１日、兵庫・尼崎市尼崎スポーツの森）

２月に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢として史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（ともに木下グループ）組が出演するアイスショー「ブルーム・オン・アイス」が１日、兵庫・尼崎市で開演した。４月２５日にプロ転向を表明した２人は、同２８日の引退会見後、初の公の場。兵庫・宝塚市出身の三浦さんは地元凱旋となる。冒頭の出演者紹介で三浦さんと木原さんがリンクに登場すると、満員の客席からはひときわ大きな歓声が上がった。

木下グループが主催する「ブルーム・オン・アイス」は、次代を担う若き才能たちが大きく花開くことを願い、誕生。５度目となる今回は１、２日の２日間で計４公演が行われ、ミラノ五輪女子シングル４位で２６年世界選手権銀メダルの千葉百音、ミラノ五輪団体銀メダルのアイスダンス・吉田唄菜＆森田真沙也の「うたまさ」組、前人未到の世界ジュニア４連覇を達成した島田麻央ら、木下グループと木下アカデミーに所属する選手が多数出演する。

「りくりゅう」は引退会見などで、今後はプロスケーターとして活動しながら、指導者の道を志すことを明かしている。