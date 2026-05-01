フィギュアスケート女子で２月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５月１日、千葉・流山市で行われた母校の勇志国際高の祝賀会に出席した。

今春、３年生に進級した中井が母校に凱旋。トークショーでは在校生から質問が飛び、五輪会場の様子を聞かれると「キラキラしていた」と笑みを浮かべた。また、銅メダルを獲得し、自分へのご褒美を聞かれると「まだ考えていないけど」と前置きしながら「韓国に行きたいですね・ＫーＰＯＰが好きなので」とはにかんだ。

五輪前の１月１５日に行われた壮行会は、在校生ら関係者だけだったが、今回は、一般公開で開催し、在校生だけでなく、保護者、地域の人も参加。入場セレモニー、記念品贈呈、さらに、トークショーなど盛大に行われている。

五輪出場を夢に抱き、中学時代に新潟から引っ越し、千葉・船橋市を拠点とする「ＭＦアカデミー」に所属する。遠征が多く多忙なため、１年に数日の登校以外はネットラインで受講できる同高の通信制コースに進学し、今春３年生に進級した。

◆中井 亜美（なかい・あみ）２００８年４月２７日、新潟市出身。１７歳。５歳からフィギュアスケート始め、千葉・南行徳中２年時の２２年全日本選手権で４位。２３年世界ジュニア選手権銅メダル、２４年ＧＰファイナルで銅メダル。シニア転向後の２５年、ＧＰシリーズフランス大会でＧＰデビューＶ。ＧＰファイナル２位、全日本選手権で４位。２１年に新潟市から千葉に拠点を移し「ＭＦアカデミー」で中庭健介コーチに師事。２月の五輪では、２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルの浅田真央の１９歳を塗り替え、１７歳２９８日でのフィギュアスケート日本女子最年少メダリストとなった。