三笘がトッテナム戦で決めたゴールが月間ベストゴール候補に

イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が決めたボレーシュートが、月間ベストゴール賞にノミネートされている。

三笘は4月18日のトッテナム戦で前半アディショナルタイム3分、右サイドのMFパスカル・グロスからのクロスボールを左足のダイレクトで合わせた強烈なシュートを突き刺した。

英メディア「ジ・アーガス」では、「プレミアリーグ月間最優秀ゴール賞の座をかけて、7人のライバルと競い合っている」として「彼は過去にプレミアリーグの月間最優秀ゴール賞を2度受賞している。2023-24シーズン序盤のウルバーハンプトン戦でドリブル突破からのフィニッシュと、昨シーズンのチェルシー戦での見事なファーストタッチからのシュートだ。どちらのゴールもクラブのシーズン最優秀ゴールに選ばれ、チェルシー戦でのゴールはプレミアリーグの最優秀ゴール賞も受賞した」と、過去の受賞歴に触れた。

そのうえで「今月の彼のライバルには、同じ試合でシャビ・シモンズがファーポストに当ててゴールに突き刺したシュートがある」と、先日に負傷が伝えられたオランダ代表のゴールが受賞を争うという見通しを報じていた。（FOOTBALL ZONE編集部）