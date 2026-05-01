AKB48、SDN48の元メンバーでタレントの大堀恵(42)が4月30日、自身のインスタグラムを更新。産後ダイエット成功の秘けつをつづった。



【写真】二の腕もほっそり！舞台に立つためにママ頑張りました

「【13kg落として、もう一度ステージに立ちました】」と題し、4月27日に行われたAKB48の2期生デビュー20周年記念イベントに向けて「産後太り―13kg 体年齢は―7歳」までダイエットしていたことを報告。「やったことはすごくシンプルで。『歩く、3食きちんと食べる、発酵食品を取り入れる』これだけです」と減量方法を明かした。



続けて、「20代の頃のように食べなきゃ痩せるではなく、40代の今はちゃんと食べて整えることを意識しています。我慢するダイエットではなく、体の中から変えていく事を選びました。子育てをしながらでも、忙しい日々の中でも、体はちゃんと応えてくれているんだと実感しています」と、年齢とともに変わる身体と向き合いながら続けてきたことを振り返った。



投稿では黒いタンクトップ姿で撮影したダイエット前後の横向き写真や「体年齢35才」と表示された測定画像などを公開。「2人目ってなんでこんなに体重が落ちないんだろう」と悩める中でもダイエットに成功し、ファンからは「私もめーたんを見習って、家族のために健康になりたい」「身体の内側から健康になっていくという考え方に共感します」「こんなパンパンだったんだね」「ママすごーーい!」といった称賛が集まっている。



大堀は2006年に2期生としてAKB加入。09年からSDNとしても活動。10年にAKBを卒業し、12年にはSDNも卒業した。2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。14年6月に帝王切開で第1子女児を、24年12月に第2子女児を出産している。



（よろず～ニュース編集部）