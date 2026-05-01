2年かけた初のオリジナルコーヒー！ CAFE OHZAN ロイヤルブレンド

記事ポイント クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月1日に発売ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆を中深煎りでブレンド。華やかな酸味とフルーティーな香りが特徴ドリップバッグ単品216円から、チョコレートラスクとのセット商品まで3種類展開 クロワッサンラスクで知られるCAFE OHZANが、ブランド初のオリジナルブレンドコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月1日に発売ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆を中深煎りでブレンド。華やかな酸味とフルーティーな香りが特徴ドリップバッグ単品216円から、チョコレートラスクとのセット商品まで3種類展開

ラスク専門の洋菓子ブランドCAFE OHZAN（カフェオウザン）が、2026年5月1日（金）より東京都内直営4店舗でオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を発売します。

ブランド創設以来初となるオリジナルコーヒーで、看板商品のチョコレートラスクと並ぶ存在感を目指して2年をかけて開発されます。

CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」





発売日：2026年5月1日（金）取扱店：銀座三越店／日本橋三越店／東武池袋店／二子玉川東急フードショー店オンラインストア：2026年5月15日（金）より販売開始予定

CAFE OHZANは、秋田県発祥の洋菓子ブランドで、良質な小麦とバターで焼き上げたサクサクのラスクに濃厚なチョコレートをコーティングし、ナッツやフルーツを手作業でトッピングした商品が看板です。

今回の「ロイヤルブレンド」は、そのブランド初のオリジナルコーヒーとして、大阪・兵庫に店舗を構えるTAKAMURA COFFEE ROASTERS（タカムラコーヒーロースターズ）との共同開発で誕生します。

開発のテーマは「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持つブレンドコーヒーを作る」こと。

ラスクに寄り添うだけでなく、コーヒー単体でも完結する味わいを目指し、2年間の試作を重ねています。

消費者が「美味しい」と満足できる風味特性（フレーバー・酸味・甘みなど）を持つスペシャルティコーヒーの基準を満たしながら、CAFE OHZANらしい華やかさとフルーティーさを両立させた一杯です。

ブレンドの構成と焙煎





「ロイヤルブレンド」は、ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆で構成されています。

フルーツ感が強く華やかな酸味を持つケニアを土台に据え、エチオピアの芳醇なアロマを重ね、ナッツのような香りを持つブラジルがブレンド全体をまとめる役割を担っています。

焙煎は素材の個性が引き立つ中深煎りを採用しており、重すぎる苦みではなく、豆本来のフルーティーな香りと上品な酸味を感じられる仕上がりです。

ドライフルーツやナッツを使ったCAFE OHZAN商品の特性に合わせ、配合は華やかさとフルーティーさを重視して調整されています。

スイーツとの相性はもちろん、食事のそばに置いても違和感なく馴染む飲みやすさも備えています。

開発パートナー・TAKAMURA COFFEE ROASTERS

共同開発を担ったTAKAMURA COFFEE ROASTERSは、ワインとコーヒーを専門に扱う店舗で、ワインを扱うように豆の個性を最大限に引き出す焙煎技術で知られています。

コーヒーブランドの催事では常に上位の人気を誇り、淡路島店スタッフが焙煎の全国大会決勝に出場するなど、チーム全体でスキルアップに取り組んでいます。

今回の開発を担当した上田さんは、コーヒー歴12年以上のバリスタで、2018年エアロプレス日本チャンピオン、世界大会セミファイナリストのキャリアを持っています。

ロイヤルブレンド ドリップバッグ





商品名：ロイヤルブレンド ドリップバッグ価格：単品 216円（税込）／5個入ギフトボックス 1,188円（税込）

お湯を注ぐだけで手軽に「ロイヤルブレンド」を楽しめるドリップバッグタイプです。

オフィスのデスクや自宅でのひとり時間など、場所を選ばずに本格的なスペシャルティコーヒーを味わえます。

5個入りギフトボックスは、コンパクトながら華やかな見た目で、ちょっとした手土産や職場への差し入れにも向いています。

ロイヤルブレンド 粉200g





商品名：ロイヤルブレンド 粉200g価格：2,376円（税込）

ペーパードリップやフレンチプレスなど、自分好みの抽出方法で毎日楽しめる粉タイプです。

200gの大容量で、朝のコーヒータイムや週末のゆっくりとした時間に、挽きたての香りとともに「ロイヤルブレンド」の風味を引き出せます。

カフェドラペ（ラスク＆コーヒーセット）





商品名：カフェドラペ（スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入）価格：3,780円（税込）

CAFE OHZANの看板商品であるスティックラスク10本と、「ロイヤルブレンド」ドリップバッグ5個をセットにした新商品です。

チョコレートとナッツのコーティングが施されたサクサクのラスクと、フルーティーな酸味のコーヒーをペアで味わうことができます。

母の日や誕生日、友人への手土産など、ギフトシーンにも対応した内容量です。

CAFE OHZANの「ロイヤルブレンド」は、東京都内4店舗とオンラインストア（5月15日より）で手に入ります。

ブランド初のオリジナルコーヒーとチョコレートラスクを組み合わせた、CAFE OHZAN「ロイヤルブレンド」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ロイヤルブレンド」はどの産地のコーヒー豆を使っていますか。

A. ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆をブレンドしています。

Q. オンラインストアでの販売開始はいつですか。

A. 2026年5月15日（金）からオンラインストアでの取り扱いが始まります。

Q. 「カフェドラペ」に入っているラスクの種類は何ですか。

A. スティックラスク10本とロイヤルブレンドのドリップバッグ5個がセットになっています。

Q. TAKAMURA COFFEE ROASTERSはどこに店舗がありますか。

A. 大阪府と兵庫県に店舗を構えています。

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