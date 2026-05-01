20年に一度の祈りが宿る、真珠スキンケア！ 伊勢美人本舗 お木曳記念デザイン 化粧品

記事ポイント 伊勢神宮の式年遷宮を支える民俗行事「お木曳」を記念した新デザインが、伊勢美人マスク・ハンドクリームに追加主に伊勢志摩産の真珠・真珠貝由来の保湿成分「加水分解コンキオリン」配合のオリジナル化粧品2026年5月1日より伊勢神宮内宮そばのおはらい町・伊勢美人本舗にて販売中 伊勢神宮の式年遷宮を支える民俗行事「お木曳」を記念した新デザインが、伊勢美人マスク・ハンドクリームに追加主に伊勢志摩産の真珠・真珠貝由来の保湿成分「加水分解コンキオリン」配合のオリジナル化粧品2026年5月1日より伊勢神宮内宮そばのおはらい町・伊勢美人本舗にて販売中

伊勢神宮のお膝元「おはらい町」に店を構える伊勢美人本舗が、2026年5月1日より「お木曳」をモチーフにした新デザインの化粧品を販売しています。

日本の伝統行事の意匠をまとったマスクとハンドクリームは、行事への参加記念としても、伊勢の旅の土産としても選ばれています。

伊勢美人本舗「お木曳記念デザイン」化粧品





発売日：2026年5月1日（金）販売場所：伊勢美人本舗（三重県伊勢市 おはらい町）公式サイト：

「おもう。えらぶ。つたえる。」をコンセプトに展開する「伊勢美人マスク」と「伊勢美人ハンドクリーム」は、伊勢美人本舗のオリジナル化粧品です。

主に伊勢志摩産の真珠および真珠貝の真珠層に由来する保湿成分「加水分解コンキオリン」を配合しており、伊勢の海の恵みをスキンケアに取り込んだ仕上がりになっています。

今回追加されたのは、2026年・2027年の2年にわたり伊勢市で行われる民俗行事「お木曳」を記念したデザインです。

式年遷宮にまつわる伊勢の伝統と物語を意匠として落とし込んだパッケージをまとっており、伊勢を訪れた節目の記念として手に取られる一品として発売されています。

お木曳とは

「お木曳」は、20年に一度行われる伊勢神宮の式年遷宮を支える伊勢市の重要な民俗行事です。

神宮の造営に用いる用材（木材）を、氏子をはじめ多くの人々が川や道を通じて曳き運ぶこの行事は、地域の人が遷宮の一端を担う場として脈々と受け継がれてきています。

2026年から2027年にかけての「お木曳」の期間中、行事への参加や見学を経た後の記念品として、この化粧品が位置づけられています。

伊勢美人マスク

価格：660円（税込）内容量：1枚入り仕様：無香料・無着色・パラベンフリー・アレルギーテスト済み

伊勢美人マスクは、化粧水・美容液・保湿クリームの3ステップを1枚のシートで完結させるオールインワンタイプです。

肌荒れや乾燥を防ぎながらキメを整え、柔らかでツヤとハリのある肌を保ちます。

シートが淡い黄色をしているのは、保湿成分として配合されたニンジン根エキスによるものです。

旅先のホテルで就寝前にさっと使えるため、参拝や行事で歩き回った日の夜のケアにも重宝します。

伊勢美人ハンドクリーム

価格：1,320円（税込）内容量：30g香り：ローズラベンダー・フォレストグリーン（2種）仕様：無着色・アレルギーテスト済み

伊勢美人ハンドクリームは、なめらかなテクスチャーで手肌の肌荒れを防ぎ、真珠のようにつやかで潤いのある手肌に整えるクリームです。

香りはローズとラベンダーをやわらかく合わせた「ローズラベンダー」と、杜の緑をイメージした爽やかな「フォレストグリーン」の2種類が用意されています。

30gのコンパクトなサイズはポーチにも収まりやすく、参拝を終えた後の屋外ケアにも、日常のデスクサイドにも置けます。

伊勢美人本舗





伊勢美人本舗は、伊勢神宮内宮の宇治橋前広場から徒歩約1分、おはらい町の一角に佇む店舗です。

白い暖簾が架かる木造町家風の外観の店内には、真珠関連商品・化粧品・和小物など厳選された品がそろっています。

「めぐる。むすぶ。はぐくむ。」をコンセプトに、人と人・伝統と革新をつなぐ場として運営されており、営業時間は9:00〜17:00（季節により変動あり）、定休日は不定休です。

お木曳の行事が続く2026年・2027年の期間中、伊勢を訪れた節目の記念として手に取られる品として発売されています。

マスクとハンドクリームの2種類がそれぞれ異なる使用場面で役立てられており、旅先での夜のスキンケアから日常のハンドケアまで、お木曳の意匠が手元に残ります。

伊勢美人本舗のお木曳記念デザイン化粧品の紹介でした。

よくある質問

Q. 加水分解コンキオリンとはどのような成分ですか。

A. 真珠や真珠貝の真珠層に含まれるたんぱく質から得られる保湿成分です。

伊勢美人本舗の化粧品には、主に伊勢志摩産の真珠・真珠貝由来のものが使われています。

Q. 伊勢美人マスクとハンドクリームは、香りの有無に違いがありますか。

A. 伊勢美人マスクは無香料ですが、伊勢美人ハンドクリームはローズラベンダーとフォレストグリーンの2種類の香りが設定されています。

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