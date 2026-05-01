À¤³¦Àï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦°æ¾å¾°Ìï¡Êº¸¡Ë¤ÈÃæÃ«½á¿Í¡á1Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ

¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬1Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì4Áª¼êÁ´°÷¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î55.3¥­¥í¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÇÀ¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤Ï55.1¥­¥í¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï53.4¥­¥í¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÇÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤Ï¾å¸Â¤Î53.5¥­¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£

¡¡°æ¾å¾°¡½ÃæÃ«¤Ï32ÀïÁ´¾¡Æ±»Î¤Î·ãÆÍ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤¬¹â¤¯¡¢°æ¾åÂó¡½°æ²¬¤â¤È¤â¤ËÆüËÜ¶þ»Ø¤Îµ»¹ªÇÉ¤Ç¹¥¾¡Éé¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Æþ¾ì·ô¤Ï´°Çä¤·¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÌó5Ëü5Àé¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£

À¤³¦Àï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¡á1Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ

À¤³¦Àï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡á1Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ