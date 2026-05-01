＜D.LEAGUE25−26 ROUND.8 BLOCK VIBE＞◇4月24日◇東京・青海 TOYOTAアリーナ東京

この最終戦をもって、LIFULL ALT−RHYTHMが5年間の活動を終えた。開幕前に親会社が契約期間満了に伴い、最後のシーズンになると発表された。ただし、親会社が変わるだけで、チームが存続するケースがこれまでもあったから、今回もそうなのかとも思った。

I｀moonやRAPTURESがそうだったように。

シーズンが始まっても、いつもと変わらず、ぶれずにいろんな世界観を、時にはミュージカルさえも超え、お芝居のような作品を次々披露していた。

Dリーグを取材当初、アルトリにやり過ぎ感を覚え、少々苦手だった。

今は大学教授になった同僚の「ダンスじゃねえだろう」という意見に、相づちをうったりした。

それが、何シーズン前だったか、宇宙空間を遊泳する1人の宇宙飛行士を、他の7人が黒子になって支えて、運んで、動かして表現する、空前絶後の作品がきっかけだったと思う。

負けても、負けても、時々勝っても、どんな作品でも、「アルトリワールド」の一言で納得させてしまう、間口の広さが中毒になってきた。

ほかのチームの単独ライブにゲスト出演して、誰より目立ってしまうcalinをはじめ、普通にやれば、とんでもなくすごいのに、普通でいられない姿がかっこよかった。

ROUND.8の数日前、訃報が飛び込んできた。メンバーのGOさんが、海外の滞在先で不慮の事故に遭い亡くなった。

いつも笑顔のメンバーが、どんな思いで、どんな表情でステージに上がるのか。

チームの行末よりも気になった。

BLOCK VIBEの前日、HYPEのハーフタイム、各チームのメンバーの代表者があいさつをする。アルトリの代表者はCHIHIROだった。

涙が止まらないのに、チームの終了もGOさんの死も、具体的な言葉は避けて、ファンに、懸命に笑みを浮かべて願った。

「明日、入場のアンセムを一緒に歌ってくれませんか。5年間変わらなかった曲を、大きな声で歌って下さい」。

作品以外のところで、ジャッジに影響するような発言を避けたのは、対戦相手のKADOKAWA DREAMSの配慮だったと思う。

一夜明けて、KDの衣装がアルトリカラーでデザインされていた。リーグの功労者に贈る最大のリスペクトだった。

そして、アルトリは笑顔で踊り、演じきった。「FOREVER」の文字とともに、勝利を手にした。

最後のエースを任されたcalinがマイクを握った。

「応援してくれたファンの皆さん、一緒にアルトリを支えてくれたクリエイティブチームの皆さん、そして仲間たち、そしてGOさん…。何でここにいないんだろうって、こんなことがあるなんて想像もしていなかったけれど、私たちはダンスがあるからつながれたし、笑顔で今もこうやって踊り続けられる、これからもずっと踊りでつながっていられると思うので、みなさん1分1秒を大切に、隣の人に大好きだよ、ありがとうって伝えてながら、これからもダンスを好きでいてください！ 5年間本当にありがとうございました！」

笑いながら泣いていた。メンバーの口からGOさんの名前が聞かれたのは、亡くなってから初めてだった。

ラウンドの最後に、株式会社LIFULLの後継企業として、アンカージャパン社がリーグに参加することが発表された。会場から拍手が沸き起こった。「後継企業」という表現だから、アルトリはチームとして存続する。そう解釈したのだと思う。

終演後、勝利チームの代表者による会見に、calinが参加した。

作品の裏話として、今回の作品のエースは当初、別のメンバーだったことが明かされた。最後の作品だから、本当は自分が務めたかったのを、ぐっとこらえて、仕上げていったところ、数日前になって、プロデューサーの永井直也から、エース変更を打診されたという。

「ずっと一緒だから、なんで私じゃなかったのかも、あらためて私を指名したのかも分かるんですよ」といつものように笑顔で話した。

会見を終え、終演後の「お見送り」に向かう通路で、歩きながらcalinに聞いた。会見はほかのチームの代表者も一緒なので聞きにくかったから…。

後継企業が発表されて、ファンも喜んでいましたが、calinさんはこれからどうするんですか？

「そうですよねえ、アハハ。私の中では決めていることがあるんですよ。でもね、いろいろありすぎちゃって……。分かってくれてますよね。ありがとうございます。これからも、踊り続けるのは、当然！踊りますよ」

それから3日後、4月27日付で、アンカー・ジャパン社がオーナーとして運営するチーム名が「Anker XEED」と発表された。

アルトリの名前は正式に消えた。

calinをはじめメンバーがXEEDに参加するのかなど詳細はまだ分からない。

分かっているのは、アルトリの愉快な仲間たちは、どこにステージを移しても踊り続けることだけ。笑顔で、ぶれることなく。【久我悟】

【BLOCK VIBEの結果】（数字はパーセント）

1st Match：KADOKAWA DREAMS〔41.7−58.3〕LIFULL ALT−RHYTHM

2nd Match：SEGA SAMMY LUX〔46.8−53.2〕M＆A SOUKEN QUANTS

3th Match：CHANGE RAPTUES〔52.2−47.8〕ValuenceINFINITIES

4th Match：DYM MESSENGERZ〔45.2−54.8〕FULLCAST RAISERZ

MVD：Valuence INFINITIES／TSUKKI

順位＝CSP スコア

1位 FULLCAST RAISERZ＝19 419.5

2位 DYM MESSENGERS＝19 388.4

3位 KADOKAWA DREAMS＝18 390.4

4位 CHANGERAPTURES＝12 343.7

5位 LIFULL ALT−RHYTHM＝10 343.6

6位 SEGA SAMMY LUX＝8 333.2

7位 Valuence INFINITIES＝7 313.45

8位 M＆A SOUKEN QUANTS＝3 267.56