【うお座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
自分の中で「きっとこうなっていく」と思い描いていたことが、現実として形になりやすいときです。それは直感に頼った結果というより、明確な目標を持ち、考え方や必要な情報に自然と焦点が合っていったからこそ。
曖昧だった部分をひとつずつ整理し、はっきりさせていくほど、その流れはさらに強まっていくでしょう。仕事面では、悩みや行き詰まりを感じたら、あえて第三者の視点で見つめ直すことがカギに。客観的に捉えることで、問題の本質に気付けそうです。
＜開運もぐもぐ＞
ピントを合わせて、しっかりと目標を達成したいときは、“木のパワー”と“金のパワー”を使います。おすすめは「冷麺」です。冷麺に欠かせないキムチの辛味が金のパワーとなり、さらにお酢をひと回し加えて酸味をプラスすれば木のパワーが加わります。
器にもこだわるとより効果的です。ステンレス製の器、白く丸い器、ガラスの器はいずれも金のエネルギーを高めてくれるので、手元にあるもので気軽に取り入れましょう。目標に向かう集中力をそっと後押ししてくれる一皿です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞
自分の中で「きっとこうなっていく」と思い描いていたことが、現実として形になりやすいときです。それは直感に頼った結果というより、明確な目標を持ち、考え方や必要な情報に自然と焦点が合っていったからこそ。
＜開運もぐもぐ＞
ピントを合わせて、しっかりと目標を達成したいときは、“木のパワー”と“金のパワー”を使います。おすすめは「冷麺」です。冷麺に欠かせないキムチの辛味が金のパワーとなり、さらにお酢をひと回し加えて酸味をプラスすれば木のパワーが加わります。
器にもこだわるとより効果的です。ステンレス製の器、白く丸い器、ガラスの器はいずれも金のエネルギーを高めてくれるので、手元にあるもので気軽に取り入れましょう。目標に向かう集中力をそっと後押ししてくれる一皿です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)