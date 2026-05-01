露わになったバキバキの肉体美　井上尚弥と中谷潤人は揃って公式計量を一発クリア！　運命の決戦に向けた“挑発不要の姿勢”が緊張感を生む

井上と中谷は揃って筋骨隆々の身体を披露した井上と中谷(C)CoCoKARAnext

決戦に向けた準備は万端だ。

【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目

5月1日にボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体タイトルマッチ12回戦（5月2日／東京ドーム）に向けた事前公式計量が行われ、王者・井上尚弥（大橋）がリミットちょうどとなる55.3キロ、WBA＆WBC＆WBOスーパーバンタム級1位の中谷潤人（M・T）が55.1キロで、それぞれ一発パス。無事に試合開催の流れに至った。

抜かりなど微塵もない。バキバキに鍛え上げられた肉体を披露した井上と中谷は、計りの上に乗ると、互いに余裕のクリア。計量を終えると、刹那的に安どの表情を見せたのが印象的だった。