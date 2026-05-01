映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズでアラゴルン役を演じたヴィゴ・モーテンセンが、新作『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』で同役を引き継ぐジェイミー・ドーナンに“お墨付き”を与えているという。主演・監督のアンディ・サーキスが明かした。

本作は、第1作『ロード・オブ・ザ・リング』（2001）以前の時代を舞台に、ゴラムの捜索を描く冒険物語。アラゴルン／ストライダー（馳夫）役は、オリジナル3部作のヴィゴ・モーテンセンから『フィフティ・シェイズ』シリーズのジェイミー・ドーナンへとなった。

米ポッドキャスト「」で新たなキャスティングについて問われたサーキスは、「その件について話すのは、もっと先のタイミングに取っておきたい」と前置きしたうえで、次のように語った。

「僕たちはジェイミーが演じてくれることに感激しています。本当にワクワクしていますよ。ちなみに、ヴィゴ（・モーテンセン）も同様です。」

番組ホストが「（モーテンセンから）お墨付きをもらえたのは嬉しいですね」と応じると、サーキスは「間違いない」と同意した。

ちなみにモーテンセンは2024年時点で、シリーズ復帰の可能性について「適切な役であればやりたい」といたが、最終的に実現せず。ドーナンの起用については、好意的に受け止めているようだ。

また、サーキスはゴラムについて「まだ掘り起こすべき要素が山ほどあります。おそらく、J・R・R・トールキンが書いた中で最も複雑なキャラクターでしょう」としたうえで、作品について次のように語っている。

「だからこそ、中つ国を再訪する映画シリーズを作りたいという思いがあり、本作はその入口として最適でした。一部のキャストを再集結させるだけでなく、非常に親密な物語で、大衆の意識に深く浸透したキャラクターの心理を深く掘り下げています。なので、本当に意義のある作品だと感じています。」

本作にはサーキスのほか、オリジナル3部作からフロド役のイライジャ・ウッド、ガンダルフ役イアン・マッケラン、『ホビット』3部作からスランドゥイル役のリー・ペイスが復帰。新キャストにはドーナン、『タイタニック』（1997）ケイト・ウィンスレットがマリゴル役、「ホワイト・ロータス」『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』（2025）のレオ・ウッドールがハルヴァルド役で名を連ねる。

映画『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』は2027年12月17日に米国公開予定。

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