辻希美、高1長男への手作り弁当披露「笑顔のタコさんウインナー可愛すぎ」「愛情たっぷり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/01】タレントの辻希美が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への弁当を公開し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「愛情たっぷり」高1長男への手作り弁当披露
辻は「今日のお弁当 スープジャー買って豚汁入れてみた」とつづり、写真を投稿。白ご飯に卵焼き、タコさんウインナーや肉が入ったお弁当とデザートのキウイ、スープジャーに入った豚汁を披露している。また辻は「今日は気圧？なのか朝から頭痛とめまい と耳の調子が悪く不調 みんなも気をつけてね」と記している。
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当」「笑顔のタコさんウインナー可愛すぎ」「彩りも綺麗で美味しそう」「スープジャーで豚汁まで！完璧すぎます」「こんなお弁当作れるママ、本当に尊敬します」「献立のバランスも栄養満点ですね」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「愛情たっぷり」高1長男への手作り弁当披露
◆辻希美、豚汁付き手作り弁当披露
辻は「今日のお弁当 スープジャー買って豚汁入れてみた」とつづり、写真を投稿。白ご飯に卵焼き、タコさんウインナーや肉が入ったお弁当とデザートのキウイ、スープジャーに入った豚汁を披露している。また辻は「今日は気圧？なのか朝から頭痛とめまい と耳の調子が悪く不調 みんなも気をつけてね」と記している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷりのお弁当」「笑顔のタコさんウインナー可愛すぎ」「彩りも綺麗で美味しそう」「スープジャーで豚汁まで！完璧すぎます」「こんなお弁当作れるママ、本当に尊敬します」「献立のバランスも栄養満点ですね」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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