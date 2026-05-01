【元祖SDガンダムワールド 武者頑駄無】 予約開始：5月1日16時 9月 発送予定 価格：5,500円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「元祖SDガンダムワールド 武者頑駄無」を9月に発売する。5月1日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は5,500円。

本製品は、「SD戦国伝」より「武者頑駄無」を、当時の商品を徹底スキャンしたなつかしさ溢れるパーツと、選べる復活元祖SDオリジナルパーツが追加され、新たに思い出の元祖SDが手に入るプラモデルシリーズ「元祖SDガンダムワールド」で商品化したもの。

一部彩色追加、そして新規造形の復活元祖SDオリジナルパーツ（顔部）で商品化しており、「復活元祖SDオリジナルパーツ」と「当時品をスキャンしたパーツ」のどちらかを選んで組み立てることができる。

「元祖SDガンダムワールド 武者頑駄無」

サイズ：全高 約80mm（組立後） 素材：ABS

(C)創通・サンライズ

※実際の商品とは多少異なる場合があります。