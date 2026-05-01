歌手の藤井風さん（28）の「衝撃的なビジュアル」が話題となっています。



【写真】ファンも思わず「誰…？」すごいぞ、藤井風

藤井さんは自身のインスタグラムで「この曲は今までリリースした中で一番奇妙な曲です」と新しい楽曲「It’s Alright」を紹介し、オフショットを公開しました。



YouTubeにて公開されているミュージックビデオ内には、長い黒髪と白塗りの顔、目元は淡いピンクのアイシャドウを施した天女のような神々しい姿や、ぼろぼろの生地を繋ぎ合わせ、目には白く濁ったコンタクトを着用した姿、赤く華やかな着物に、花や草木で飾られた帽子を着用した姿と、様々なスタイルの藤井さんが登場します。



独特の個性を持つ藤井さんの新しい楽曲に、SNS上では「楽しみすぎ」「なんて魅力的」「超大作の予感」「目が！目があああああああ！！」「だっ、誰！？」「控えめに言って最高なMV」「今迄のМVの中で1番奇天烈」「強烈過ぎた」「この世界観は藤井風ならでは」「全能の神のような出で立ち」「度肝ぬかれました」などの声が寄せられました。



藤井さんは1997年6月14日生まれ。日本のシンガーソングライター。幼少期より父の影響でクラシックピアノを始めており、12歳の時に実家の喫茶店で撮影したピアノカバー動画をYouTubeに投稿したことをきっかけに音楽の道に進みました。2020年に公開した「何なんw」のミュージックビデオ公開と共にデビュー。2023年には、7都市11公演のアジアツアーを初開催するなど、現在も世界的な人気を誇る歌手として活動しています。