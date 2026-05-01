328GTSへの思いが微妙に再燃！

前々回、前回と、元・年収300万円フェラーリ・オーナーの酒井さんと再会した話を書いたが、彼と話しているうちに、自分の328GTSへの思いが微妙に再燃した。

【画像】『スッポン丸』こと清水草一が所有するフェラーリ328GTS！ 全8枚

酒井さんは17年前、総額640万円で348スパイダーを買い、14年前に今度は300万円で348tsを買って1年後に売却。クルマを卒業した。



愛称『スッポン丸』ことフェラーリ328GTSと筆者（2021年撮影）。 平井大介

一方、自分の328購入、売却歴はというと、このようになっている。

2008年：328GTB（青）日本仕様/総額650万円で購入→1ヵ月後に598万円で売却

2008年：328GTS（黒）EU仕様/総額598万円で購入→1年後に500万円で売却

2017年：328GTS（赤）EU仕様/総額980万円で購入→2年後に930万円で売却

2019年：328GTS（黒）EU仕様/総額1180万円で購入→保有中

そう、なぜか328だけで4回買っているのだ。一般の方は「バカじゃないの？」と思うだろうが、私としてはその時々で濃厚な理由（ボディカラー等）があり、このような仕儀となった。

現在所有している328GTS、愛称『スッポン丸』は、考えてみれば購入からすでに6年半。MYフェラーリ（合計13台）の所有期間として、最も長くなってしまった。

人間の活動は、歳とともにスカスカになる。正直、スッポン丸はすでに『持ってるだけ』に近く、いつのまにか歳月が流れたのだが、それでいいと思っている。もはやあるだけでヨシ！ それもまた自動車ロマンではないだろうか。

乗らないので消耗しません！

「古いフェラーリって、持ってるだけで維持費が大変なのでは？」

そう思われるかもしれませんが、ぜんぜんそんなことはありません。なにしろ乗らないので消耗しませんから！



昨年、走行中に漏れたオイルに火がついて、あやうく全焼しかけた事件。 清水草一

それでも6年半の間に、3回、大きめの出費があった。

1回目はガソリンホースの劣化によるガソリン漏れ。修理代はわずかだったが、ついでにショックのオーバーホールを実施したので、合計約20万円。

2回目はクラッチ交換で、これは約50万円。古いフェラーリの部品は、ものすごく高騰しているのである。

そして3回目は、昨年起きた首都高での炎上事件だ。

走行中に漏れたオイルに火がついて、あやうく全焼しかけた。事件としてはハデだったが、損害は驚くほど軽微で、修理代はたったの30万円ほど！ うち、漏れたオイルホースの部品代が20万円以上！ ただのオイルホースなのに！

まあ、フェラーリが燃えて30万円で直ったと思えば、信じられないくらい安いですけどね。

328は何もかもが最高！

そのようにして私とスッポン丸は、老後の穏やかな日々を過ごしている。乗らないし要らないのに、なぜ所有し続けているかというと、フェラーリ328は『何もかもが最高！』だからである。

デザイン最高、サウンド最高。後期型ゆえに超アンダーステアだが、古いのでしっかり不安定。スピード感がものすごく高い。首都高を流れに乗って走るだけで、生死を賭けた空中戦気分が味わえる。



首都高を流れに乗って走るだけで、生死を賭けた空中戦気分が味わえる！ 平井大介

時に最高なのはジャンクションを駆け上がる時だ。あれはもう第二次大戦のレシプロ戦闘機がエンジン全開で上昇中！ みたいな感じである。車庫に置いてあるだけで、その絶頂感がよみがえる。だから乗らなくても満足できるんです！

ところで俺の328、いまいくらくらいになってるのか？ エノテン（中古フェラーリ専門店コーナーストーンズ代表の榎本修氏）に聞いてみた。

「1600万円から1700万円で買い取らせていただきますよウフフ〜！」

おー、やっぱり値上がりしてるんだな。売れば儲かっちゃうんだな。売らないから儲からないけど。

そんな静かな日々に、久しぶりに晴れ舞台がやってきた。同業者の自動車ライター、渡辺敏史氏に試乗してもらうことになったのだ。ナベちゃんは我がフェラーリ328をどう評価するのか？

（つづく／隔週金曜日掲載、次回は5月15日金曜日公開予定です）