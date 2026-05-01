人気ゲーム「フォートナイト」を手がける米エピックゲームズは１日、米アップルのｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）向けに、日本でアプリストアの提供を開始したと発表した。

昨年１２月に全面施行した「スマホソフトウェア競争促進法」（スマホ新法）がアプリストアへの他社参入を認めるようアップルに求めており、今回の提供につながった。

エピックのティム・スウィーニー最高経営責任者（ＣＥＯ）は、アップルが新たに参入するストアを様々な形で妨害しているとして、新法を所管する公正取引委員会に対し「アップルの違法な行動を止めるよう訴えたい」と主張している。今後、日本のアプリ市場を巡って両社の攻防が激しくなる可能性もある。

スマホ新法の全面施行前は、ｉＰｈｏｎｅでアプリをインストールする際、アップルが運営する「アップストア」しか使えなかったが、施行後は他社もアプリストアを提供できるようになった。３月末にはソフトバンク系の企業もゲームに特化したアプリストア「あっぷアリーナ」の提供を始めており、新法の施行をきっかけにストアへの参入が相次ぐ。

エピックは、自社のストアに入るアプリ事業者が支払う手数料を１２％と、２０％を超えるアップルより低く設定。ただ、アップルは他社のアプリストアで提供されるアプリの売り上げに５％の「コアテクノロジー手数料」を課しており、エピックのストアでアプリを提供する事業者には追加の手数料負担が発生する。エピック側はこれを「違法だ」などと問題視している。

スウィーニー氏は読売新聞などの取材に対し、「アップルは他のストアをインストールするまでの手順を多くし、提供を妨害している」と主張。「競争を妨げる問題のある行為だ」などと述べた。エピックは今後、公取委にアップルの行為の是正を求める構えだ。

公取委は「様々な事業者から情報提供を受けており、アップルなどと改善に向けた対話を継続する」としている。