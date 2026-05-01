西日本豪雨、コロナ禍、ニューヨーク蔵の建設費膨張……相次ぐ試練を乗り越えながら、さらなる挑戦を続ける酒造メーカー「獺祭」。その原動力に漫画家・弘兼憲史氏が迫った『漫画 懲りない親父、世界へ挑む 獺祭 進化する伝統』が発売されました。“山口の山奥の小さな酒蔵”を受け継ぎ、純米吟醸酒「獺祭」を造り上げた“懲りない親父”こと、桜井博志会長にお話を伺いました。（構成：高梨聖昭 撮影：本社 武田裕介）

【写真】獺祭専用の美しいグラス。星の意味は…

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前編より続く

本物志向の女性たちがハマってくれた

――「獺祭」は女性ファンが多いことでも知られています。何か女性向けの戦略というものを意識されたのでしょうか？

「女性目線の商品開発」ってよくありますけど、あれって女性を馬鹿にしてますよね（笑）。代表例として、“女性仕様車”ってありましたけど、ピンクのボディーにピンクのインテリア…ほとんど売れませんでしたよね。女性だって「スカイラインGTR」のような本格的な車を好んで乗る人もいます。女性向けだから「甘けりゃいいだろう」「色を付けりゃいいだろう」なんて男が考えたってダメで、女性にそんなことしたって、相手にしてくれませんよ。結局はいいもの、ちゃんとしたものを作るべきなんです。「獺祭」は“美味しい酒を造る”ことだけをやってきましたから、本物志向の女性たちがハマってくれたのだと思います。

「獺祭」が東京でも流通し始めた頃、赤坂一ツ木通り周辺の居酒屋を、調査のために一晩で何軒もハシゴしていました。「バー・ホッピング」ならぬ「居酒屋ホッピング」です。

その一軒一軒で観察してみると、日本酒を飲んでるのは女性が多くて、オッサンは主にビールと焼酎。「こりゃダメだわ」と思いましたね（笑）。それに、オッサンは保守的なので、新しいものが出たらすぐに文句を言って足を引っ張る。だから余計に、「そっちを向いてちゃダメだな」と思ったのは事実です。（笑）



『懲りない親父、世界へ挑む-獺祭 進化する伝統』（弘兼 憲史 (著), ヒロカネプロダクション (著)／中央公論新社）

日本酒の香りを楽しみながら飲むには

――オシャレな和食屋さんで、ワイングラスで「獺祭」を飲んでいる女性をよく見かけます。

小ぶりのワイングラスで日本酒を飲むのは、うちが率先して勧めたことでもあります。

当時は、升の中に置いたグラスに、溢れるまで酒を注ぎこぼす「盛りこぼし」というスタイルが流行っていました。グラスがいっぱいに入っているので持ち上げられないから、前かがみになって口で迎えに行くように飲みますよね。女性はあれ、カッコ悪くて嫌だろうなぁ……」と思っていたんです。（笑）



イメージ（写真：AdobePhotoStock）

また、あの飲み方だと「グラスからお酒がこぼれて、スカートが汚れてしまう」という女性の声もありました。しかもしかも、私が見る限り、升に溢れるまで注ぎこぼしたって、せいぜい8勺くらいしか入らないんです。だけどメニューには、「正一合」って書いてある。「おかしいだろう！」って。（笑）



イメージ（写真：AdobePhotoStock）

そこで、ワイングラスにたどり着きました。香りを楽しみながら飲むには、機能的な形をしていますしね。日本酒の酒蔵としては忸怩たるものがありましたけど、ここはやはり機能を優先したほうがいいと思いました。

今では「獺祭」のロゴを入れたグラスも販売していますが、ちょうど90ml、半合のところに星印を付けています。「ちゃんと正直に注げよ」（笑）というお店へのメッセージです。

獺祭のライバルはシャンパン

――「獺祭」に女性ファンが多いのは、そんな気配りもあったんですね。

はい。背筋を伸ばして飲むほうが絶対に綺麗ですから、特に女性にはニーズがあったと思いますね。それに、前かがみになって背中を丸めて飲むと、“酒は涙か溜息か”（笑）みたいな雰囲気になります。屋台の片隅で、一人しみじみ飲む日本酒。「獺祭」はそっちには行きたくない。悲しいときより、楽しいときに飲んでいただきたい。お祝いの酒というか、大事なときに、１人でも２人でも、もっと大勢でもいいけど、晴れやかに飲んでもらいたいんです。そう考えると、獺祭のライバル、ターゲットとすべきはワインよりシャンパンなんですね。

――会長ご自身、いつもオシャレですが、気を遣っているポイントはありますか？

小さい会社ですから、ブランドを引っ張っている社長や会長の顔が、見えないとダメですよね。そういう意味では服装にも気を遣っています。

海外のパーティーなどでは、できるだけ和服を着るようにしています。やはり、カッコいいからね。以前、和服を仕立てたとき「家紋はどうしますか？」と聞かれまして。でも、家紋なんて着けたってほかの人にはよくわからないでしょう。「じゃあ獺祭でいいや」と、背中に漢字で「獺祭」と入れたんです。紋を背負うのではなく「獺祭を背負っている」という意気込みもありました。イタリアに行ったときはその着物が大好評で、「写真を撮らせてください」と何度もいわれましたね。（笑）



海外出張で、「獺祭」の文字を背負う、会長の粋な後ろ姿。写真を撮らせてくださいとお願いされることも多いとか（写真提供：株式会社獺祭）

ファッションは自分自身で決め、責任を取るべき

――外出着のコーディネートを奥様に任せることはありますか？

ないですね（笑）。なぜかといえば、女性が選んだネクタイ、特に女性からプレゼントされたネクタイをしていると、他人が見てわかりますよ。たとえば、ビジネス上の打ち合わせ相手に、「この人、銀座のママかなんかにもらったネクタイしてるな」と思われたら、商談が不利になることもあると思うのです。だからいつも社員には、「ネクタイは自分で選べ」と言い聞かせています。（笑）

ファッションは自分自身を表現するものなので、自分自身で決め、責任を取るべきだと思いますね。

――奥様にお仕事の相談はするんですか？

しますよ、ボスですから（笑）。奥さんといるときは世界中どこの国へ行っても、「この人が私のボスです」（笑）と紹介します。するとだいたい男性は、えらい立場の人でも「うちもそうです」といいますね。（笑）

私はすぐにでもやりたいタイプ、向こうはコストカッターですから（笑）。夫婦なのに、いつも“血みどろの”言い合いになってます。もし自分が突然ぽっくり逝って、奥さんの手腕で収支が劇的に改善したら、私の経営がだめだったということになるので、何としても死ねないです。〈115歳で過労死〉を目指していますから。（笑）

とにかく諦めないでずっと続けること

――逆境をチャンスに変えてきた桜井会長。最後に、仕事上の失敗でへこんでしまっている人に、アドバイスをお願いします。

世の中ってうまくいかないから、とにかく諦めないでずっと続けることです。「狙い通り、計算通りにやって勝ちました」なんてことはなくて、所詮は負け戦か、勝ったか負けたかよくわからないみたいなことばかり。だから、長くやる。そのうちに何かが見えてきますから。

敗者復活戦はいくらでもあります。自分で思うほど「これで終わり」ってことはありません。大きな失敗をしたって「失敗の仕方が良かった」って見直されることもある。投げ出さなければ、チャンスは必ずあります。絶対にありますから。



漫画『懲りない親父、世界へ挑む-獺祭 進化する伝統』を手に（撮影：本社 武田裕介）