西日本豪雨、コロナ禍、ニューヨーク蔵の建設費膨張……相次ぐ試練を乗り越えながら、さらなる挑戦を続ける酒造メーカー「獺祭」。その原動力に漫画家・弘兼憲史氏が迫った『漫画 懲りない親父、世界へ挑む 獺祭 進化する伝統』が発売されました。“山口の山奥の小さな酒蔵”を受け継ぎ、純米吟醸酒「獺祭」を造り上げた“懲りない親父”こと、桜井博志会長にお話を伺いました。（構成：高梨聖昭 撮影：本社 武田裕介）

【写真】「最高を超える山田錦プロジェクト」賞金はなんと…

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私の経営は本当に失敗ばかり…

――“懲りない親父”というタイトル、インパクトが強いですね。

弘兼先生が付けたタイトル、とても気に入っています（笑）。「獺祭の世界戦略」なんて付けても、誰も読みたいと思わないでしょうからね。

これまでに私が出した本のタイトル『逆境経営』『経営は八転び八起き』とくればおわかりでしょうが、私の経営は本当に失敗ばかり。それでも、転んでもすぐに立ち上がるので、そんな姿を見た弘兼先生が「さっき泣いたカラスが、もう笑った」という一文を添えたイラストを数年前に描いてくださいました。“懲りない親父”というのは、そこからの発想なんでしょうね。



『懲りない親父、世界へ挑む-獺祭 進化する伝統』（弘兼 憲史 (著), ヒロカネプロダクション (著)／中央公論新社）

――桜井会長が生み出した「純米大吟醸 獺祭」について教えてください。

米と米麹と水だけで造られた日本酒が「純米酒」ですが、「獺祭」は“酒米の王様”と呼ばれる「山田錦」という米しか使いません。

日本酒を造る場合、米の外側に多く含まれるタンパク質や脂質を取り除くために精米する、つまり磨いていきます。タンパク質は重要な栄養素ですが、酒造りの際は雑味のもとになるアミノ酸を生み出して、“綺麗な味”の邪魔をするのです。

もちろん、精米が過ぎれば一番大切な米の中心にある「心白」まで失われてしまうので、磨き加減が重要になります。その割合が「精米歩合」と呼ばれる数値で、もとの米を50％以上磨いた酒が「大吟醸酒」です。一般的には「50％磨けば十分」とされ、「それ以上磨いても意味がない」という人もいます。



50％以上磨いた酒が「大吟醸酒」「それ以上磨いても意味がない」という人もいます（撮影：本社 武田裕介）

「日本一の精米歩合に挑戦しよう」という思いつき

――「獺祭」はすべて大吟醸酒、フラッグシップは「二割三分」ですね。

はい。「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」は、精米歩合23％、つまり外側を77％削った山田錦で造った日本酒です。この酒は、「日本一の精米歩合に挑戦しよう」という私の思いつきから生まれました。当時の最高が28％といわれていたので、25％を目指したのです。

ところが、出張した東京で、24％精米している酒蔵があると聞いたもので、慌てて「もう2％磨いて23％にしよう」と新幹線の公衆電話で山口の工場に指示を出しました。精米担当の工場長は電話口で呆れていましたが…。6昼夜かけてようやく25％にしたものを、さらに24時間かけて2％磨いてくれたというわけです。

こうして“瓢箪から駒”のように誕生した「二割三分」ですが、飲んでみるとスッキリした口当たりの、とても綺麗な味。軽やかでありながらも、奥深い美味しさがありました。「ああ、やっぱり磨きには意味があるんだな」と思いまして、私どもはそちらへ踏み込んでいったんですね。

ただ、「二割三分」は精米歩合として日本最高峰ですが、磨けば磨くほど美味しい酒だとは思っていません。酒米、精米歩合、水……、様々な要素によって日本酒には豊かな個性があります。ぜひ、飲み比べていただければと思います。



獺祭（写真提供：株式会社獺祭）

“最高を超える山田錦”を原料に

――日本橋三越で行われるイベントでは、特別な「獺祭」を用意されるのですか？

5月13日から2週間、日本橋三越で開催する「アートと獺祭、獺祭とアート」では「北嶋米使用 獺祭 磨きその先へ」を発表します。「北嶋米」というのは、福岡県朝倉市（旧甘木市）の米農家・北嶋将治さんが作った山田錦です。



北嶋さんが作る特別栽培米「君不知」（撮影：本社 武田裕介）

「獺祭」では「日本の農家に希望を持ってほしい」という思いから、全国の米農家が栽培した山田錦の品質を審査し、グランプリと準グランプリを表彰する「最高を超える山田錦プロジェクト」を開催しています。2019年の第1回以降、昨年度で第7回を数えたこのコンテストで、唯一、2度のグランプリに輝いているのが北嶋さんです。お話を聞けば、伸びた苗を踏む、田んぼから水を抜く、海水を引き入れる……などなど、美味しい米を作るためなら手法を選ばず、非常に独創的で“破天荒”ともいえる試行錯誤を重ねています。

「北嶋米使用 獺祭 磨きその先へ」は、そんな北嶋さんの“最高を超える山田錦”を原料に、私ども「獺祭」の技術の限りを尽くした一本です。精米歩合は、まさに究極といえる15％を実現しました。

「獺祭」とアーティストとのコラボレーション

――「獺祭とアート、アートと獺祭」と名づけたイベント開催の意図を聞かせてください。

まず、来てくださるお客様にとっても、三越にとっても、「獺祭」だけでイベントをやってもあまり面白くないと思ったんです（笑）。「獺祭」をもっと多面的に掘り下げて、お客様に見ていただける方法はないか……。

そこで思いついたのが、「様々なジャンルで活躍する、感性の鋭いアーティストたちの目に、“獺祭”はどう映るのか。そこで感じた何かで、新しい作品が生まれるかもしれない」という「アート」を切り口としたイベントでした。「獺祭」とアーティストとのコラボレーションです。

考えれば、日本橋は江戸時代から五街道の起点として、日本全国に、文化・経済・商業にかかわるあらゆるものを発信してきた街です。そんな日本橋から、「獺祭とアート」「アートと獺祭」を世界に向けて発信することは、とても有意義だと感じています。

そもそも私は、日本の文化的背景から生まれた日本酒を世界に売るのであれば、日本文化そのものを売らなければ価値がないと考えてきました。ニューヨークに酒蔵を建設し、米国産の山田錦と地元の水で「獺祭Blue」の生産を始めたのも、「日本文化を海外へ発信する」という思いによるものです。海外にいる日本人の方が、「獺祭」を誇りに思い、日本の象徴として薦めてもらえるような。今回のイベントは、そんな「獺祭」のポリシーにマッチしたものなのです。



漫画『懲りない親父、世界へ挑む-獺祭 進化する伝統』を手に微笑む桜井博志会長（撮影：本社 武田裕介）

後編に続く