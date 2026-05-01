Cygames、悪質サイトに注意喚起で警告 『サイコミ』の名称を無断使用「必要な対応を検討」
Cygamesは1日、運営するマンガ配信サービス『サイコミ』の名称を無断で使用した悪質なサイトの存在を確認したことを報告し、注意喚起した。
【Xより】Cygames悪質サイトに注意喚起＆警告の全文
公式サイトにて発表され「現在、株式会社Cygames（以下、当社）および当社が運営するマンガ配信サービス『サイコミ』の名称を無断で使用した悪質なサイトの存在を確認しております」と説明。
「当該サイトは『サイコミ』の名称を用いながら、本来のサービス内容とは異なる、仕事依頼のやり取りを行うクラウドソーシングサイトを装った構成となっております。また、サイト内の会社概要等において、当社が運営しているかのような記載や、当社代表によるものと誤認させるメッセージが掲載されておりますが、これらは当社が作成・掲載したものではなく、当社とは一切関係ございません」と伝えた。
当社では、こうした第三者による名称の無断使用およびなりすまし行為に対し、必要な対応を検討しております。利用者の皆さまにおかれましては、被害防止のため、以下の点にご注意いただけますようお願い申し上げます」とつづった。
「当該サイトへのアクセス」「個人情報の入力・送信」「求人への応募」「不審な金銭の支払い」の注意事項を明かしながら「万が一被害に遭われた場合は、最寄りの警察署、またはサイバー事案に関する相談窓口へご相談ください」と呼びかけた。
【Xより】Cygames悪質サイトに注意喚起＆警告の全文
公式サイトにて発表され「現在、株式会社Cygames（以下、当社）および当社が運営するマンガ配信サービス『サイコミ』の名称を無断で使用した悪質なサイトの存在を確認しております」と説明。
「当該サイトは『サイコミ』の名称を用いながら、本来のサービス内容とは異なる、仕事依頼のやり取りを行うクラウドソーシングサイトを装った構成となっております。また、サイト内の会社概要等において、当社が運営しているかのような記載や、当社代表によるものと誤認させるメッセージが掲載されておりますが、これらは当社が作成・掲載したものではなく、当社とは一切関係ございません」と伝えた。
「当該サイトへのアクセス」「個人情報の入力・送信」「求人への応募」「不審な金銭の支払い」の注意事項を明かしながら「万が一被害に遭われた場合は、最寄りの警察署、またはサイバー事案に関する相談窓口へご相談ください」と呼びかけた。
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