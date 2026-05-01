似鳥沙也加が『週刊SPA!』表紙に登場！リラックスした姿に宿る究極のフェティシズム♡
『週刊SPA! 5月5・12日合併特大号』は4月28日に発売！
表紙の人＆欲望凝縮フォトブック：似鳥沙也加
今号の表紙と巻頭を飾るのは、グラビア界で圧倒的な支持を得る似鳥沙也加。テーマは「スウェットと欲望のあいだ」だ。
常にエッジの利いた表現を追求する彼女が、今作ではジャージやスウェットを纏ったリラックススタイルを披露。ラフな衣装から覗く磨き上げられたボディは、単なる色気を超えて気高ささえ感じさせる。
日常的な装いと強烈なフェティシズムが融合した、ファン必読の1冊。彼女の「今」を凝縮した姿を、ぜひその目で確かめてほしい。
【プロフィール】
似鳥沙也加
1993年、福岡県出身。ハッシュタグ「#インスタグラビア」を生み出し大バズりし、グラビア界を席巻。近作にデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（共にKADOKAWA）など。
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【画像クレジット】撮影／彦坂栄治、ヘアメイク／エノモトマサノリ、スタイリング／伊井田礼子