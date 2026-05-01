日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は１日、都内で会見を開き、今夏の男子日本代表候補選手５３人を発表した。候補選手にはＮＢＡで活躍する八村塁（レイカーズ）、河村勇輝（ブルズ）も名を連ねた。２人の今後の招集などについて伊藤拓摩強化委員長は「（他国の）スカウティングにも関わる。後日お話しできたら」と言及は避けた。それでも既に代表についての話し合いをしており、「２人とも日本代表に対しての思いを強く持っている。頼もしい」と強い志を持っていると明かした。

昨年９月、伊藤氏の強化委員長就任後、海外でプレーする選手を中心に、オリンピック３大会を一つのスパンとする中長期視点で日本のバスケットボールを強化し、若手選手を含めて「日常を世界基準」にしたいという思いを伝えた。今年２月の桶谷大氏のヘッドコーチ就任後に各選手の代理人を通じて詳細な話が進められ、代表候補入りに至ったという。

今後の招集に向けて伊藤氏は「ＮＢＡのルールを把握しながら話し合いをする。次のチームが決まっていないこともある。しっかりコミュニケーションを取ることが大切」とＮＢＡのルールにのっとりながら、話し合いを進めていきたいと話した。

八村は２４年パリ五輪後、「ＪＢＡの活動が金目的に偏っている、プレーヤーファーストの精神がない。そういう代表ではプレーしたくないし、そういう団体とやりたくない」と苦言を呈していた。協会と大きな溝があったが、２年ぶりの代表入りへ大きな一歩となった。

現役ＮＢＡプレーヤー以外にも、かつて世界最高峰のリーグを経験した渡辺雄太（千葉Ｊ）も代表候補入り。加えて、白谷柱誠ジャック（福岡大大濠高）、ベネディクト研一郎（セントジョージズスクール）と１７歳の２人も選出。伊藤氏は「ＮＢＡを経験している選手に直接質問ができる。コミュニケーションを取れる場を作っていきたい」と若手と経験豊富な選手たちの交流により、高いパフォーマンスを追求する。

日本代表は７月、８月にＷ杯アジア地区予選、９月１０日からは愛知・名古屋アジア大会を控える日本代表。コーチ陣は２〜３月に行われたＷ杯アジア地区予選の体制を予定する。

アジア大会の目標は金メダル獲得。「五輪で勝てるチームになるにはアジアで勝てなければいけない」という思いから高いゴールを設定したという。日本開催の地の利も生かし、６月の強化合宿から目標達成を目指す。登録選手には富永啓生（北海道）ら３５人が選ばれた。

◆主な代表候補選手 比江島慎、富樫勇樹、渡辺雄太、ジョシュ・ホーキンソン、八村塁、富永啓生、河村勇輝