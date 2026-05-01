◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一戦などの前日計量が１日、東京・文京区の後楽園ホールで行われ、メインイベントは統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が５５・３キロのリミットで一発クリア。挑戦者のＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は２００グラムアンダーの５５・１キロでパスした。

公式計量をクリアした中谷は安堵（あんど）したのか、表情を崩して少し笑みをたたえながらマッスルポーズを見せた。２時間後の有料公開計量では、表情を緩めながら、尚弥の計量を待つ間、終始体を動かして“臨戦態勢”。公開計量を終えると、１２４５人のファンを前に、改めて力強いマッスルポーズを披露。両手を握り合わせて頭を下げてみせた。

「バッチリの仕上がり。しっかり、悔いなく仕上げることができた。後は明日までにリカバリーに集中するだけ」と中谷。初めての公開計量には「たくさんのファンの人の前に立つと、エネルギーをより感じられた。そういう幸せを感じながら」壇上に立っていたという。尚弥と初めてフェースオフは約１４秒。この時もこの瞬間を楽しむかのように頬を緩めた。「ホント、感謝の気持ちいっぱいでした。ここまで万全で仕上げられたっていうことが、ものすごく幸せだった。明日（２日）、戦えることも幸せですし」と胸を躍らせ、ファンに向かって力強く両手を掲げ、さらに「どうだっ！」と言わんばかりに両手を広げた。

「お互い仕上がっているので、明日を楽しむっていう感じです」と中谷。試合の勝者には、ＷＢＣがダイヤモンド５３７個が施された約１６００万円の価値がある指輪を贈ると発表したが、中谷は「取ります！」とキッパリ。「ずっと試合をイメージしてきているので、それを明日、表現するだけだと思っています」。やるべきことは全てやったという手応えがあり、「明日の入り方は決めている？」という問いには「僕の中ではもう決めている」と言い切った。

「ＴＨＥ ＤＡＹ―やがて伝説と呼ばれる日」というコピーがつけられた興行。中谷は「僕自身、積み上げてきたものっていうのが出るリングになると思うので、その歩んできた僕のストーリーっていうものをしっかり発揮して勝利したい」と言葉に力を込めた。

戦績は井上が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。