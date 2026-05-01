11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

現在、東京ディズニーランドでは、ディズニー・パルパルーザ第6弾の”ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”が開催中です。

このイベントは、『シュガーラッシュ』のヴァネロペが主役ということで、パーク内がカラフルで美味しそうなスウィーツの世界になっているのですが、実際にパーク内で販売されているメニューもカラフルで可愛く、美味しいものばかりです。

ということで今回は、私が実際に食べ飲みしたヴァネパル(今イベントの略称)限定のメニューを紹介していきたいと思います！

ワールドバザールにあるアイスクリームコーンで購入できる”パルパルーザ・パルフェ”

こちらは情報が出てから一番気になっていたスウィーツで、イベントの中でも目玉のひとつかなと思いました。

ベース、ソース、トッピングをそれぞれひとつずつ好きな味を選び、お気に入りの組み合わせのパルフェを作れるというものです。

ベースとトッピングは2種、ソースは3種あり、様々な組み合わせができるので、人によっても違うし、自分でも組み合わせを変えて何回も楽しめるというのがとても良いなと思いました。

今回私が作ったパルフェは、ベースはピーチ＆ベリーゼリー、ソースはチョコレートシロップ、トッピングはドライストロベリー＆ビスケットです。

見た目重視にするか、味重視にするか、悩んだ末、味重視寄りで作ってみました。

トッピングは別で渡されて自分で振りかけるスタイルだったので、好みの量をかけることが出来ました！

内容量は思っていた以上に入っていて、写真のものは半分より少し多くかけたものです。

食べる際に全部かけたのですが、アイスの表面を埋め尽くすくらいで、個人的には嬉しい誤算でした。

ベースになっているのは柔らかいクレープ生地で、底には甘さはもちろん、ほんのり酸味も感じるゼリーの中にピーチやベリーの果肉を感じました。

このクレープ生地を食べる最適なタイミングを見つけらなかったので、どなたか教えてください…(笑)

シンプルに美味しいソフトクリームには、自分で選択した濃厚なチョコレートシロップが思った以上にたっぷりかかっていたのがとても嬉しい。

トッピングは、ビスケットのザクザク感とドライストロベリーの少しねっとりとした食感の違いがとても良かったです。

中に入っているホイップがピンク色で可愛さに抜かりないなと感心しました！

ビジュアルは本当にかわいいけれど、暖かい日はソフトクリームがあっという間に溶けてきて、最終的にはぐちゃっとしてしまうので可愛く食べるのはとても難しいなと思いました(笑)

今回のイベントで登場したスウィーツのようなアルコール飲料3種も飲んでみました！

1つ目は、ファンタジーランドにあるトルバドールタバンで購入できる”ティラミスカクテル(コーヒーリキュール＆ミルク)”

見た目からティラミス感満載なのですが、味もしっかりとティラミスを頬張っているかのようなクオリティで感動。

上にはザクザクの砕かれたクッキーのようなものが乗っていて、食感も楽しむことができます。

ティラミスらしい甘さがあり、ジュース感覚で飲むことができるくらいのアルコールですが、しっかり混ぜないとダイレクトにアルコールを感じるので気をつけて！

2つ目は、トゥモローランドにあるプラズマ・レイズ・ダイナーで購入できる”ソイミルクカクテル(クレームブリュレリキュール、ナッツ)”

アルコールはほぼ感じないくらいの甘いドリンクです。

底にはプリンが入っていて、プリンのぷるぷる感とナッツのカリカリ感のコントラストがとても良いです。

個人的には、クレームブリュレの焦がしたカラメルの雰囲気はあまり感じられませんでしたが、プリンの優しい甘さがパーク内を歩き回って疲れた身体に染み渡りました。

3つ目は、ファンタジーランドにあるラ・タベルヌ・ド・ガストンで購入できる”スペシャルカクテル(ラム、アップルパイシロップ)”

パイが乗っている見た目がとても斬新というか面白いなと思いました。

混ぜる前に少し口元に近づけてみたら、匂いからしっかりとラムを感じて驚き、そのまま飲んでみると味もしっかりとラムでした。

混ぜて飲んでみるとラムの感じは薄まるので、あまり得意ではないという方はしっかりと混ぜてから飲んでください。

特段甘すぎるということはなく、程よい甘さだったのがとてもよかったです。

りんごのダイスカットが入っていたり、底にはりんごのゼリーもあったり、りんご尽くしで、まさにアップルパイを食べているかのようなドリンクで、不思議ではありつつもとても美味しかったです。

他にも様々な美味しそうなイベント限定のメニューがあり、スウィーツはもちろん、食事系やドリンクもあるので、今しか食べることができないカラフルで可愛いメニューたちを目的にパークを訪れるのもいいと思います！

ぜひ、食事でもヴァネパルを堪能してみてはいかがでしょうか？？

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

バックナンバー

◆Vol.105：TDL”アイスクリームコーン”がモチーフのグッズに、美味しくて可愛い新作パン

https://getnews.jp/archives/3705723

◆Vol.109：ディズニーシー25周年記念イベント”スパークリング・ジュビリー”のデコレーションをチェック！

https://getnews.jp/archives/3711933

◆Vol.108：新要素にもご注目！ ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド

https://getnews.jp/archives/3710590

◆Vol.107：ディズニーパークの設計や開発に迫るドキュメンタリー『イマジニアリングの世界へようこそ』に感嘆

https://getnews.jp/archives/3708954

◆Vol.106：グローグーとのフォトスポットや豪華な展示物もりだくさん！ ”帰ってきたスター・ウォーズ展”開催中

https://getnews.jp/archives/3707081