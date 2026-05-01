「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が1日までにXを更新。自身が出演する番組の切り抜き動画を配信する一部YouTubeチャンネルの運営者に対して警告した。

渋谷クロスFMで放送中の「とろサーモン久保田の冠ラジオ枠買ってもらった。」に出演している中山は、とろサーモン久保田かずのぶのYouTubeチャンネル「もう久保田が言うてるから仕方ないやん〆」で配信された放送回の一部を切り抜いた動画を引用。「もう久保田のトリマキが切り抜いてるやん〆とやらを運営している人間へ」と宛て、「ラジオで誤解を招くサムネを使うのをやめろと言ったが？聴いていない、知らないは通用しない。これをみたら俺が佐久間さんの悪口を言ってる様にしか見えないとわかるよな？削除しろ。俺の写真も使うな」と求めた。

続く投稿で「醜悪な金儲けに俺を巻き込むな。気色の悪い」と不快感をあらわに。「他の俺の写真を使ったサムネも全て削除しろ。迅速に動け」とうながし、「何より、佐久間さんの写真を無断で使用するのは完全に違法。あり得ない」とつづった。